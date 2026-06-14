Belgio-Egitto è trasmessa in Italia su DAZN, Rai 1 e RaiPlay. Di seguito trovi i canali TV e le opzioni di diretta streaming disponibili per seguire la partita.

Come vedere Belgio-Egitto con una VPN

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Belgio-Egitto: data e orario

Il Belgio apre la propria avventura ai Mondiali 2026 contro l'Egitto al Seattle Stadium, in una sfida del Girone G che vale già moltissimo per entrambe le nazionali. I Diavoli Rossi di Rudi Garcia cercano un successo immediato per affermarsi come forza di riferimento del gruppo, mentre i Faraoni puntano a riscrivere la propria storia nella competizione.

Il Belgio arriva alla vigilia di questa gara forte di una transizione generazionale che sta dando i suoi frutti. Jeremy Doku si è confermato nelle settimane di preparazione come uno degli esterni più imprevedibili dell'intero torneo. L'ex difensore del Tottenham Toby Alderweireld ha definito Doku «puro calcio», sottolineando la sua capacità di mettere in crisi qualsiasi difesa con accelerazione e dribbling. Kevin De Bruyne d'altra parte continua comunque a essere il punto di riferimento in un centrocampo di qualità.

L'Egitto, dal canto suo, porta a Seattle la sua arma più affilata: Mohamed Salah. Per il fuoriclasse del Liverpool questa è una Coppa del Mondo dal sapore speciale, forse l'ultima occasione per lasciare un segno indelebile nel torneo più importante del mondo. Il trascorso del 2018 in Russia fu una delusione profonda; ora, con i Faraoni di nuovo protagonisti dopo l'assenza del 2022, Salah vuole dimostrare di poter fare la differenza quando conta davvero.

Hossam Hassan ha costruito una squadra difficile da affrontare, strutturata in modo da soffocare la creatività avversaria e ripartire in velocità. Il piano tattico è chiaro: difendere con ordine e sfruttare le transizioni per innescare Salah e Omar Marmoush.

Garcia, invece, dovrà gestire la spinta offensiva dei suoi senza esporre la difesa alle ripartenze egiziane. La sfida tra la fantasia belga e la solidità africana promette un match tattico e intenso, degno di un'apertura mondiale.

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Formazioni

Il commissario tecnico del Belgio Rudi Garcia può contare su una rosa pressoché al completo. L'unica assenza confermata è quella del difensore Zeno Debast, out per infortunio. Il probabile undici titolare schiera Thibaut Courtois in porta; Thomas Meunier, Timothy Castagne, Nathan Ngoy e Brandon Mechele in difesa; Youri Tielemans e Amadou Onana a centrocampo; Jeremy Doku, Kevin De Bruyne e Leandro Trossard sulla trequarti; Charles De Ketelaere come riferimento offensivo.

In casa Egitto, il ct Hossam Hassan non registra infortuni né squalifiche nella sua rosa. Il probabile undici prevede Mostafa Ahmed Shobeir tra i pali; Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Abou El Fotouh e Yasser Ibrahim in difesa; Mohanad Lasheen, Trezeguet, Marwan Ateya ed Emam Ashour a centrocampo; Mohamed Salah e Omar Marmoush in attacco. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 2 Z. Debast Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Belgio ha collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. L'ultima gara ha visto i Diavoli Rossi travolgere la Tunisia per 5-0 il 6 giugno, preceduta da un successo per 2-0 in Croazia il 2 giugno. In precedenza, la nazionale belga aveva battuto gli Stati Uniti 5-2 e il Liechtenstein 7-0 nelle qualificazioni mondiali, con l'unica nota stonata rappresentata dall'1-1 contro il Messico. Nelle cinque partite complessive, il Belgio ha segnato 15 reti subendone appena due.

L'Egitto presenta un bilancio più altalenante: due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Brasile il 6 giugno, mentre il 28 maggio i Faraoni avevano battuto la Russia 1-0. Il pareggio per 0-0 contro la Spagna in marzo ha dimostrato la solidità difensiva della squadra, e la vittoria per 4-0 sull'Arabia Saudita ha evidenziato le qualità offensive. L'Egitto ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime cinque partite.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale al 18 novembre 2022, quando l'Egitto si impose per 2-1 sul Belgio in un'amichevole. Prima di quel risultato, il Belgio aveva vinto 3-0 in una sfida amichevole del giugno 2018. L'unico altro incontro disponibile nei precedenti risale al febbraio 2005, quando l'Egitto batté il Belgio per 4-0 al Cairo. Nei tre confronti complessivi, ogni squadra conta una vittoria nelle due sfide più recenti.

Classifica





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