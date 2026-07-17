Di seguito i canali TV e le piattaforme streaming su cui seguire Basilea-Juventus in diretta.

Come vedere Basilea-Juventus con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Basilea-Juventus: data e orario

La Juventus torna in campo per la preparazione estiva affrontando il Basilea. I bianconeri, reduci da una stagione di Serie A conclusa con risultati altalenanti, cercano ritmo e condizione atletica in vista del nuovo campionato.

Per il Basilea si tratta di un test di livello internazionale durante la propria fase di precampionato. I rossoblu svizzeri hanno disputato alcune amichevoli nelle ultime settimane e puntano a trovare continuità prima dell'inizio della stagione.

La Juventus porta con sé un mercato estivo che sta animando le cronache: i bianconeri sono attivi su più fronti, con trattative in corso per rinforzare la rosa a disposizione. L'ambiente intorno al club torinese è carico di aspettative per la stagione che verrà.

Il Basilea, dal canto suo, ha chiuso la Super League con qualche difficoltà nelle ultime uscite ufficiali. Le amichevoli estive rappresentano l'occasione giusta per ritrovare compattezza e testare nuove soluzioni tattiche prima dei ritmi competitivi.

Per i tifosi juventini, questa partita è anche un'occasione per vedere all'opera i nuovi acquisti e i giovani in rampa di lancio. Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la sfida in diretta TV e in live streaming.

Stato di forma

Il Basilea ha pareggiato la più recente amichevole 2-2 contro il Winterthur l'11 luglio, mentre in precedenza aveva perso 0-3 contro l'Yverdon. L'unica vittoria nel ciclo di amichevoli disputate finora è arrivata contro il FC Rapperswil-Jona con un netto 3-0.

La Juventus ha chiuso la stagione di Serie A con un rendimento discontinuo: una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I bianconeri hanno vinto 1-0 a Lecce il 9 maggio, ma hanno pareggiato sia contro il Torino (2-2) che contro l'Hellas Verona (1-1) e il Milan (0-0). La sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina ha chiuso il loro campionato.

Precedenti

BAS Ultime 2 partite JUV 1 Vittoria 0 Pareggi 1 Vittoria FC Basilea 1893 2 - 1 Juventus

Juventus 4 - 0 FC Basilea 1893 2 Goal segnati 5 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

I precedenti tra Basilea e Juventus risalgono alla fase a gironi della Champions League 2002-2003. L'incontro più recente si è disputato il 18 marzo 2003, con il Basilea che si impose 2-1 in casa. In precedenza, l'11 dicembre 2002, la Juventus aveva vinto nettamente 4-0 nel match di andata giocato a Torino.





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Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



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