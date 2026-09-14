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Serie C
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Simone Giromini

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Dove vedere Bari-Potenza in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Serie C tra Bari e Potenza: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 5

Bari-Potenza sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Bari-Potenza: martedì 15 settembre ore 21

Il Bari ospita il Potenza in una sfida del Girone C di Serie C. Le due squadre si ritrovano di fronte in questo inizio di campionato, con entrambe le formazioni già a caccia di continuità dopo le prime uscite stagionali.

I galletti arrivano all'appuntamento con tre vittorie nelle ultime quattro gare di campionato, segno di un avvio convincente dopo la retrocessione dalla Serie B. La sconfitta interna contro il Barletta resta l'unica macchia in un percorso altrimenti solido.

Il Potenza si presenta invece con un ruolino più altalenante. I lucani hanno alternato prestazioni positive a passi falsi, come la recente sconfitta per 4-2 contro la Salernitana che ha interrotto una serie di risultati utili.

Per sapere dove vedere Bari-Potenza in TV e in streaming, tutte le informazioni sono riportate di seguito.

Stato di forma

BAR

BAR - Forma

SUD
D0-0
CAV
V3-0
BAR
S3-0
CAS
V1-0
ALT
V0-3
Gol segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
0/5
POT

POT - Forma

ASC
S3-1
CAS
V4-1
COS
V1-2
MON
V1-0
SAL
S4-2
Gol segnato (subito)
10/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Bari arriva alla sfida con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I biancorossi hanno vinto l'ultima gara di campionato 3-0 contro il Team Altamura, confermando il trend positivo delle settimane precedenti. La sconfitta per 3-0 contro il Barletta rimane l'unico risultato negativo del periodo.

Il Potenza presenta invece tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare. I lucani vengono dal ko per 4-2 contro la Salernitana, ma in precedenza avevano infilato due successi consecutivi in campionato.

Precedenti

Testa a testa

BariPareggioPotenza
3
1
1
Serie C
Bari badge
Bari
BAR
2
Potenza badge
Potenza
POT
0
FIN
Serie C
Potenza badge
Potenza
POT
1
Bari badge
Bari
BAR
1
FIN
Serie C
Bari badge
Bari
BAR
0
Potenza badge
Potenza
POT
2
FIN
Serie C
Potenza badge
Potenza
POT
1
Bari badge
Bari
BAR
4
FIN
Serie C
Bari badge
Bari
BAR
2
Potenza badge
Potenza
POT
1
FIN
9Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 22 dicembre 2021, quando il Bari si impose 2-0 in casa in Serie C. Considerando i cinque incroci disponibili, il Bari ha vinto tre volte, il Potenza una, con un pareggio. I galletti hanno segnato dieci gol complessivi nei cinque confronti, a fronte dei cinque realizzati dai lucani.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SorrentoSorrentoSOR
440061+512
V
V
V
V
2
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
4301104+69
V
V
S
V
3
AZ PicernoAZ PicernoPIC
430194+59
S
V
V
V
4
BariBariBAR
430173+49
V
V
S
V
5
PotenzaPotenzaPOT
430196+39
S
V
V
V
6
CasertanaCasertanaCAS
4220108+28
V
D
V
D
7
MonopoliMonopoliMON
420232+16
V
S
V
S
8
CasaranoCasaranoCAS
420289-16
V
S
V
S
9
BarlettaBarlettaBAR
412198+15
S
D
V
D
10
SalernitanaSalernitanaSAL
412176+15
V
D
D
S
11
ScafateseScafateseSCA
412178-15
V
D
S
D
12
CaveseCaveseCAV
412145-15
D
D
V
S
13
SavoiaSavoiaSAV
41126604
D
V
S
S
14
FoggiaFoggiaFOG
411224-24
S
S
D
V
15
Inter U23Inter U23INT
411269-34
S
S
D
V
16
Team AltamuraTeam AltamuraALT
411226-44
S
S
D
V
17
CataniaCataniaCAT
41036603
S
V
S
S
18
GiuglianoGiuglianoGIU
4013613-71
S
S
S
D
19
CosenzaCosenzaCOS
401329-71
D
S
S
S
20
CrotoneCrotoneCRO
402235-2-4
D
D
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione




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