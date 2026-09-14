Dove vedere Bari-Potenza in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Bari-Potenza sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.
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Bari-Potenza: martedì 15 settembre ore 21
Il Bari ospita il Potenza in una sfida del Girone C di Serie C. Le due squadre si ritrovano di fronte in questo inizio di campionato, con entrambe le formazioni già a caccia di continuità dopo le prime uscite stagionali.
I galletti arrivano all'appuntamento con tre vittorie nelle ultime quattro gare di campionato, segno di un avvio convincente dopo la retrocessione dalla Serie B. La sconfitta interna contro il Barletta resta l'unica macchia in un percorso altrimenti solido.
Il Potenza si presenta invece con un ruolino più altalenante. I lucani hanno alternato prestazioni positive a passi falsi, come la recente sconfitta per 4-2 contro la Salernitana che ha interrotto una serie di risultati utili.
Per sapere dove vedere Bari-Potenza in TV e in streaming, tutte le informazioni sono riportate di seguito.
Stato di forma
Il Bari arriva alla sfida con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I biancorossi hanno vinto l'ultima gara di campionato 3-0 contro il Team Altamura, confermando il trend positivo delle settimane precedenti. La sconfitta per 3-0 contro il Barletta rimane l'unico risultato negativo del periodo.
Il Potenza presenta invece tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare. I lucani vengono dal ko per 4-2 contro la Salernitana, ma in precedenza avevano infilato due successi consecutivi in campionato.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 22 dicembre 2021, quando il Bari si impose 2-0 in casa in Serie C. Considerando i cinque incroci disponibili, il Bari ha vinto tre volte, il Potenza una, con un pareggio. I galletti hanno segnato dieci gol complessivi nei cinque confronti, a fronte dei cinque realizzati dai lucani.
Classifica
Grp. C
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|4
|4
|0
|0
|6
|1
|+5
|12
V
V
V
V
|2
|4
|3
|0
|1
|10
|4
|+6
|9
V
V
S
V
|3
|4
|3
|0
|1
|9
|4
|+5
|9
S
V
V
V
|4
|4
|3
|0
|1
|7
|3
|+4
|9
V
V
S
V
|5
|4
|3
|0
|1
|9
|6
|+3
|9
S
V
V
V
|6
|4
|2
|2
|0
|10
|8
|+2
|8
V
D
V
D
|7
|4
|2
|0
|2
|3
|2
|+1
|6
V
S
V
S
|8
|4
|2
|0
|2
|8
|9
|-1
|6
V
S
V
S
|9
|4
|1
|2
|1
|9
|8
|+1
|5
S
D
V
D
|10
|4
|1
|2
|1
|7
|6
|+1
|5
V
D
D
S
|11
|4
|1
|2
|1
|7
|8
|-1
|5
V
D
S
D
|12
|4
|1
|2
|1
|4
|5
|-1
|5
D
D
V
S
|13
|4
|1
|1
|2
|6
|6
|0
|4
D
V
S
S
|14
|4
|1
|1
|2
|2
|4
|-2
|4
S
S
D
V
|15
|4
|1
|1
|2
|6
|9
|-3
|4
S
S
D
V
|16
|4
|1
|1
|2
|2
|6
|-4
|4
S
S
D
V
|17
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
S
V
S
S
|18
|4
|0
|1
|3
|6
|13
|-7
|1
S
S
S
D
|19
|4
|0
|1
|3
|2
|9
|-7
|1
D
S
S
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|20
|4
|0
|2
|2
|3
|5
|-2
|-4
D
D
S
S
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Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV
- Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.
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