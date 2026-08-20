Dove vedere Bari-Cavese in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Serie C - Game Week 1 21 ago 2026 - 15:00

Bari-Cavese è trasmessa in Italia su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita in diretta.

Come vedere Bari-Cavese con una VPN

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Bari-Cavese: venerdì 21 agosto ore 21

Con Bari-Cavese si apre la nuova stagione di Serie C. I pugliesi si presentano a questo appuntamento dopo una stagione vissuta in Serie B, con l'obiettivo di ritrovare slancio nella terza serie nazionale.

I biancorossi di Bari hanno chiuso la loro recente esperienza in cadetteria con risultati altalenanti, sconfitti nel playout contro il Südtirol. La squadra ha sicuramente bisogno di ritrovare entusiasmo, oltre a una maggiore solidità per imporsi davanti al proprio pubblico in questa prima giornata.

La Cavese ha chiuso la sua stagione in Serie C, con tre pareggi nelle ultime quattro e la vittoria esterna contro il Benevento come unica eccezione. I campani hanno dimostrato di saper reggere l'urto contro avversari di livello, pur faticando a trovare la vittoria con regolarità.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito tutte le informazioni su come vedere Bari-Cavese in TV e in live streaming.

Stato di forma

Il Bari arriva a questa partita con un bilancio recente di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I galletti hanno battuto il Catanzaro per 3-2 in trasferta e superato la Virtus Entella per 2-0, prima di fermarsi sullo 0-0 per due volte consecutive contro il Sudtirol nel playout che li ha condannati alla Serie C. L'unica sconfitta è arrivata per 2-0 contro l'Avellino. Nelle cinque gare considerate, la squadra ha segnato sette reti e ne ha subite quattro.

La Cavese presenta un ruolino di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. Il successo più recente è arrivato in casa del Benevento per 1-0, mentre i campani hanno pareggiato 1-1 sia contro il Cosenza che contro la Siracusa e l'Atalanta U23. La sconfitta è arrivata per 1-0 contro la Casertana. Il dato complessivo parla di quattro gol segnati e cinque subiti.

Precedenti

L'ultimo precedente diretto tra Bari e Cavese risale al 3 febbraio 2021, quando le due squadre si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in Serie C. Guardando agli ultimi quattro incontri disponibili, il Bari ha ottenuto due vittorie contro un pareggio e un'altra gara terminata in parità, con un bilancio complessivo favorevole ai pugliesi che nella stagione 2019-20 si imposero per 4-0 in casa.









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