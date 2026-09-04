Dove vedere Bari-Casarano in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Serie C - Game Week 3 5 set 2026 - 15:00

Bari-Casarano sarà trasmessa in diretta in Italia. Di seguito trovi i canali TV e le opzioni di live streaming disponibili per seguire il match.

Come vedere Bari-Casarano con una VPN

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Bari-Casarano: sabato 5 settembre ore 21

Il Bari ospita il Casarano in un match di Serie C che mette di fronte due squadre del Sud Italia con ambizioni diverse ma con la stessa urgenza di trovare continuità nelle prime settimane di stagione.

I biancorossi di Bari arrivano a questa sfida dopo una sconfitta pesante per 3-0 contro il Barletta, un risultato che ha interrotto il buon momento vissuto con la vittoria per 3-0 sul Cavese. La retrocessione dalla Serie B ha lasciato il segno, e il club è chiamato a dimostrare carattere davanti ai propri tifosi.

Il Casarano, dal canto suo, ha aperto la stagione davanti ai propri tifosi con una vittoria spettacolare: 4-3 sul Giugliano in una gara ricca di emozioni. Un successo che ha ridato fiducia dopo la pesante sconfitta per 4-1 subita contro il Potenza nella prima giornata.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito trovi tutte le informazioni su come vedere Bari-Casarano in diretta TV e in live streaming.

Stato di forma

Il Bari ha ottenuto nelle ultime cinque partite un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. I galletti hanno chiuso la stagione di Serie B con due 0-0 consecutivi contro il Sudtirol nei playout e una vittoria per 2-3 in casa del Catanzaro nell'ultima giornata del campionato cadetto. In Serie C, dopo il 3-0 rifilato alla Cavese, hanno perso 3-0 dal Barletta.

Il Casarano presenta anch'esso un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque uscite. Tra i risultati più recenti spicca il 4-3 contro il Giugliano, ma anche la pesante sconfitta per 4-1 contro il Potenza. La squadra aveva chiuso la passata stagione con un pareggio a reti inviolate e una sconfitta per 0-3 contro l'Union Brescia, dopo aver eliminato il Renate con lo 0-3 in trasferta nel ritorno degli scorsi playoff di C.

Classifica













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Come guardare sul grande schermo

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Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



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