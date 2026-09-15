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Simone Giromini

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Dove vedere Barcellona-Racing Santander in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di LaLiga tra Barcellona e Racing Santander: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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LaLiga - Game Week 6
Spotify Camp Nou

Barcellona-Racing Santander è trasmessa in diretta su DAZN. Abbonati o accedi alla piattaforma per seguire il match in live streaming.

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Barcellona-Racing Santander: mercoledì 16 settembre ore 21.30

Il Barcellona ospita il Racing Santander allo Spotify Camp Nou nell'infrasettimanale della Liga. I blaugrana guidano la classifica e puntano a consolidare il primato davanti al proprio pubblico.

Hansi Flick ha costruito una squadra che nelle ultime settimane ha dimostrato solidità e capacità realizzativa. Cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni testimoniano un momento di forma eccezionale per il club catalano.

Lamine Yamal continua a trascinare i suoi con prestazioni da protagonista assoluto. Il giovane talento ha già attirato l'attenzione di tutta Europa, e le sue prestazioni alimentano ogni giorno di più la discussione sul Pallone d'Oro.

L'arrivo di Rodri in estate ha aggiunto qualità ed esperienza al centrocampo blaugrana. Il centrocampista spagnolo, fresco del trionfo mondiale con la Nazionale, si è subito inserito nei meccanismi di Flick.

Il Racing Santander arriva a Barcellona con un ruolino di marcia discontinuo nelle ultime cinque giornate. La squadra di Jose Lopez ha alternato buone prestazioni a passi falsi inaspettati.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su canale TV e live streaming disponibili.

Formazioni

Probabili formazioni Barcellona - Racing Santander

4-3-3
Barcellona crest
Barcellona
BAR
Formazione
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaJ. CanceloJ. CanceloG. MartinG. MartinE. GarciaE. GarciaP. CubarsiP. CubarsiD. OlmoD. OlmoRodriRodriPedriPedriL. YamalL. YamalRaphinhaRaphinhaA. GordonA. GordonJ. AgirrezabalaJ. AgirrezabalaJ. BelocianJ. BelocianP. RamonP. RamonA. MantillaA. MantillaJ. SalinasJ. SalinasI. MartinI. Martinteam-logoS. CanalesP. GarciaP. GarciaM. PratiM. PratiI. VicenteI. VicenteY. ZabiriY. Zabiri
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
4-3-3
Barcellona

Formazione titolare

Racing Santander

Allenatore

  • H. Flick
  • J. Lopez

Hansi Flick dovrebbe schierare la seguente formazione: Joan Garcia; Joao Cancelo, Gerard Martin, Eric Garcia, Pau Cubarsi; Dani Olmo, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon. Out per infortunio Roony Bardghji e Frenkie de Jong.

Il Racing Santander di Jose Lopez dovrebbe rispondere con: Julen Agirrezabala; Jeanuel Belocian, Pablo Ramon, Alvaro Mantilla, Jorge Salinas; Ivan Martin, Sergio Canales, Pablo Garcia; Matteo Prati, Inigo Vicente, Yassir Zabiri. Assenti per infortunio Andres Martin e Simon Eriksson, mentre Andre Almeida è squalificato.

Stato di forma

BAR

BAR - Forma

ATH
V2-0
RAY
V5-2
VAL
V0-5
FEY
V5-1
LEV
V2-4
Gol segnato (subito)
21/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SAN

SAN - Forma

VIL
D2-2
GET
S1-0
ELC
V3-2
RAY
S3-2
ALA
V2-1
Gol segnato (subito)
9/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Barcellona arriva a questa sfida con sei vittorie nelle prime sei uscite in tutte le competizioni, frutto di un percorso netto e convincente. L'ultima uscita in campionato ha visto i blaugrana imporsi 2-4 in trasferta contro il Levante. In precedenza, la squadra di Flick aveva travolto il Valencia per 0-5 e battuto il Rayo Vallecano per 5-2, segnando 5 gol in quattro delle prime sei sfide disputate tra tutte le competizioni e in generale 26 reti da quando è iniziata la stagione.

Il Racing Santander ha raccolto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle prime cinque gare di campionato. La vittoria più recente è arrivata contro il Deportivo Alaves per 2-1, ma le sconfitte contro Rayo Vallecano e Getafe mostrano una certa fragilità.

Precedenti

Testa a testa

BarcellonaPareggioRacing Santander
5
0
0
Coppa del Rey
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Barcellona badge
Barcellona
BAR
2
FIN
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Barcellona badge
Barcellona
BAR
2
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FIN
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
FIN
13Gol segnati0
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato0/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando il Barcellona si impose per 2-0 sul Racing Santander in Coppa del Re. Guardando ai cinque precedenti, il Barcellona ha vinto quattro volte senza mai perdere, segnando 10 gol e subendone zero.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
5500214+1715
V
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
V
S
V
V
V
3
Real BetisReal BetisBET
540176+112
V
V
S
V
V
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
5311115+610
S
V
V
D
V
5
Atletico MadridAtletico MadridATM
5311106+410
V
S
V
D
V
6
SivigliaSivigliaSEV
531186+210
V
D
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
D
V
V
D
D
8
EspanyolEspanyolESP
521285+37
V
D
S
S
V
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
D
V
V
S
S
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
V
S
V
S
D
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
S
S
V
V
D
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
S
V
D
V
S
13
LevanteLevanteLEV
512279-25
S
D
V
D
S
14
GetafeGetafeGET
512236-35
D
D
S
V
S
15
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
D
D
D
S
S
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
S
V
S
D
S
17
MalagaMalagaMAL
503228-63
D
D
S
D
S
18
VillarrealVillarrealVIL
5023710-32
S
S
S
D
D
19
ElcheElcheELC
5023613-72
D
S
S
S
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione




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