Dove vedere Barcellona-Racing Santander in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

LaLiga - Game Week 6 16 set 2026 - 15:30 Spotify Camp Nou

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Barcellona-Racing Santander: mercoledì 16 settembre ore 21.30

Il Barcellona ospita il Racing Santander allo Spotify Camp Nou nell'infrasettimanale della Liga. I blaugrana guidano la classifica e puntano a consolidare il primato davanti al proprio pubblico.

Hansi Flick ha costruito una squadra che nelle ultime settimane ha dimostrato solidità e capacità realizzativa. Cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni testimoniano un momento di forma eccezionale per il club catalano.

Lamine Yamal continua a trascinare i suoi con prestazioni da protagonista assoluto. Il giovane talento ha già attirato l'attenzione di tutta Europa, e le sue prestazioni alimentano ogni giorno di più la discussione sul Pallone d'Oro.

L'arrivo di Rodri in estate ha aggiunto qualità ed esperienza al centrocampo blaugrana. Il centrocampista spagnolo, fresco del trionfo mondiale con la Nazionale, si è subito inserito nei meccanismi di Flick.

Il Racing Santander arriva a Barcellona con un ruolino di marcia discontinuo nelle ultime cinque giornate. La squadra di Jose Lopez ha alternato buone prestazioni a passi falsi inaspettati.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su canale TV e live streaming disponibili.

Formazioni

Hansi Flick dovrebbe schierare la seguente formazione: Joan Garcia; Joao Cancelo, Gerard Martin, Eric Garcia, Pau Cubarsi; Dani Olmo, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon. Out per infortunio Roony Bardghji e Frenkie de Jong.

Il Racing Santander di Jose Lopez dovrebbe rispondere con: Julen Agirrezabala; Jeanuel Belocian, Pablo Ramon, Alvaro Mantilla, Jorge Salinas; Ivan Martin, Sergio Canales, Pablo Garcia; Matteo Prati, Inigo Vicente, Yassir Zabiri. Assenti per infortunio Andres Martin e Simon Eriksson, mentre Andre Almeida è squalificato.

Stato di forma

Il Barcellona arriva a questa sfida con sei vittorie nelle prime sei uscite in tutte le competizioni, frutto di un percorso netto e convincente. L'ultima uscita in campionato ha visto i blaugrana imporsi 2-4 in trasferta contro il Levante. In precedenza, la squadra di Flick aveva travolto il Valencia per 0-5 e battuto il Rayo Vallecano per 5-2, segnando 5 gol in quattro delle prime sei sfide disputate tra tutte le competizioni e in generale 26 reti da quando è iniziata la stagione.

Il Racing Santander ha raccolto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle prime cinque gare di campionato. La vittoria più recente è arrivata contro il Deportivo Alaves per 2-1, ma le sconfitte contro Rayo Vallecano e Getafe mostrano una certa fragilità.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando il Barcellona si impose per 2-0 sul Racing Santander in Coppa del Re. Guardando ai cinque precedenti, il Barcellona ha vinto quattro volte senza mai perdere, segnando 10 gol e subendone zero.

Classifica













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