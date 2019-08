Dove vedere Barcellona-Napoli in tv e streaming

Primo dei due test di lusso per il Napoli negli USA contro il Barcellona: le informazioni sul match e su dove vederlo in tv e streaming.

Archiviati i brillanti successi ottenuti contro e , il vola negli per sfidare due volte in 3 giorni il : doppia amichevole extra-lusso per gli azzurri, che poi rientreranno in città per preparare il debutto in campionato.

Dopo le prime uscite non proprio convincenti a Dimaro, i test internazionali disputati dal Napoli hanno fin qui fornito segnali più che positivi: il 3-0 al Liverpool e l'1-0 di Marsiglia hanno cancellato il ko col e il 3-3 con la (intervallati dal 5-0 al Feralpisalò) maturati durante il ritiro in Trentino Alto-Adige.

Dall'altro lato, come detto, i partenopei si troveranno un Barcellona che nel proprio precampionato ha battuto il Vissel Kobe del grande ex Iniesta per 2-0 e l' nel trofeo Gamper vincendo 2-1. Sconfitta invece col , nell'International Champions Cup, per 2-1.

QUANDO SI GIOCA BARCELLONA-NAPOLI

Barcellona-Napoli si gioca giovedì 8 agosto 2019 all'Hard Rock Stadium di Miami, negli : calcio d'inizio previsto all'1:30 italiana (le 19:30 locali). L'altra sfida, andrà in scena sabato 10 agosto alle 23 italiane.

DOVE VEDERE BARCELLONA-NAPOLI IN TV E STREAMING

L'amichevole tra Barcellona e Napoli verrà trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky in Pay per View al costo di 10 euro: per poter assistere al match basterà sintonizzarsi su Prima Fila, scegliere l'evento in questione e seguire le istruzioni che compariranno sul vostro televisore.

Barcellona-Napoli non sarà invece disponibile in : SkyGo, infatti, attraverso la propria app non permette di poter accedere ai programmi in Pay per View.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-NAPOLI

Nel Napoli possibile maglia dal 1' per Maksimovic al centro della difesa vicino Manolas, in mediana Zielinski dovrebbe far coppia con Fabian Ruiz, in attacco fiducia a Milik come terminale offensivo supportato da Callejon, Mertens e Insigne.

Messi assente per un guaio muscolare nel Barcellona: il tridente sarà composto da Dembelé, Suarez e Griezmann. In mediana Rakitic insieme a Busquets e De Jong, Semedo terzino destro con Umtiti partner di Piquè nel cuore della retroguardia.

BARCELLONA (4-3-3): Ter-Stegen; Semedo, Piquè, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Dembelè, Suarez, Griezmann.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik.