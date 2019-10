Dove vedere Barcellona-Inter in tv e streaming

Trasferta quasi proibitiva per l'Inter che vola a Barcellona per il match della seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

L' che in campionato vola ed è a punteggio pieno dopo sei giornate deve replicare il percorso anche in : impresa più ardua, visto che l'impegno è di quelli probanti e vedrà i nerazzurri di scena nella tana del 'Camp Nou' al cospetto del temibile .

Equilibrio perfetto nel gruppo F: tutti a un punto e con la possibilità di staccare le dirette concorrenti in caso di vittoria. L'Inter non ha mai vinto in Catalogna e spera di farlo nel prossimo appuntamento: Antonio Conte è pronto a dare battaglia, conscio delle difficoltà che i suoi ragazzi dovranno affrontare e superare.

I meneghini avranno bisogno dei goal degli attaccanti, magari di Alexis Sanchez, reduce dall'espulsione di Genova: il cileno è un ex della partita avendo passato tre anni al Barcellona dal 2011 al 2014, periodo nel quale è riuscito a vincere una , una Coppa del Re, due Supercoppe di , una Supercoppa UEFA e un Mondiale per Club.

Sarà una sfida speciale anche per Diego Godin, per anni avversario dei blaugrana con la maglia dell' : proprio un suo goal al 'Camp Nou' nel 2014 permise ai 'Colchoneros' di festeggiare la vittoria della Liga a diciotto anni di distanza dal precedente trionfo.

L'Inter dovrà riscattare il deludente 1-1 dell'esordio contro lo Slavia Praga, inatteso poiché arrivato con l'avversario che, sulla carta, dovrebbe essere il più debole del raggruppamento. Una differenza tecnica che però in campo non si è assolutamente vista.

Violare il fortino blaugrana non sarà affatto semplice: l'ultimo ko interno in Europa di Messi e compagni risale al lontano 1 maggio 2013, giorno dello 0-3 a opera del che si è poi laureato campione nella finale tutta tedesca contro il , decisa dal sigillo di Arjen Robben.

QUANDO SI GIOCA BARCELLONA-INTER

Barcellona-Inter si giocherà mercoledì 2 ottobre 2019 allo stadio 'Camp Nou' di Barcellona, in Spagna. Fischio d'inizio fissato alle ore 21. Arbitrerà l'incontro il fischietto sloveno Damir Skomina, coadiuvato dagli assistenti Jure Praprotnik e Robert Vukan. Rade Obrenovic il quarto uomo. Al VAR Danny Makkelie e Slavko Vinčić.

DOVE VEDERE BARCELLONA-INTER IN TV E STREAMING

A trasmettere in Barcellona-Inter sarà Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 482 del digitale terrestre e numero 201 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

L'incontro sarà disponibile anche in su smartphone, pc e tablet tramite l'applicazione di Sky Go, servizio dedicato a tutti gli abbonati Sky. In alternativa si potrà assistere alla partita con un abbonamento a Now Tv, che offre la visione degli eventi trasmessi dalla pay tv.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-INTER

Valverde con due grossi dubbi di formazione: Messi e Dembélé hanno ripreso parzialmente ad allenarsi in gruppo ma la loro presenza dal primo minuto resta a forte rischio. Probabile che il tecnico decida di schierare il giovane Perez nel tridente con Suarez e Griezmann. In difesa non ci sarà l'infortunato Umtiti: spazio per Lenglet in coppia con Piqué.

Conte potrebbe rilanciare Alexis Sanchez che contro la , il 6 ottobre, dovrà osservare un turno forzato di riposo causa squalifica: 'Niño Maravilla' favorito su Lautaro Martinez per affiancare Romelu Lukaku. A centrocampo Barella è in pole su Vecino, dietro si rivedrà Godin. Sulla fascia destra, D'Ambrosio è favorito rispetto a Candreva.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Jordi Alba, Piqué, Lenglet, Semedo; De Jong, Busquets, Rakitic; Perez, Suarez, Griezmann. All. Valverde

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Sanchez. All. Conte