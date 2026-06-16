Coppa del Mondo - Mondiali - Girone J San Francisco Bay Area Stadium

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Austria-Giordania: data e orario

Austria e Giordania aprono la loro avventura al Mondiale 2026 nel Gruppo J, scendendo in campo al San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, in California. Per entrambe le nazionali si tratta di un appuntamento carico di significato: l'Austria torna sul palcoscenico mondiale dopo 28 anni di assenza, mentre la Giordania debutta per la prima volta nella storia della competizione.

Ralf Rangnick guida i suoi con la certezza di chi sa cosa vuole. Das Team ha costruito la qualificazione su un calcio aggressivo, verticale, fondato sul pressing asfissiante: il pareggio per 1-1 contro la Bosnia ed Erzegovina, firmato da Michael Gregoritsch nel finale, ha consegnato all'Austria il primo posto nel girone europeo. Il tecnico ha recentemente prolungato il proprio contratto, chiudendo ogni discorso sul suo futuro e confermando la piena concentrazione sul torneo nordamericano.

Dall'altra parte c'è una Giordania che arriva con umiltà ma senza complessi. Jamal Sellami ha costruito una squadra compatta, difficile da affrontare, capace di far male in transizione. Musa Al-Taamari è il faro offensivo, il giocatore attorno al quale ruota l'intera manovra dei Cavalieri. La recente sconfitta per 2-0 contro la Colombia in amichevole non cambia la natura di un gruppo che sa difendere e colpire in ripartenza.

Il Gruppo J è tra i più equilibrati del torneo, con Argentina e Algeria pronte a inserirsi. Nessuna delle due squadre può permettersi di perdere punti già alla prima uscita: per l'Austria sarebbe un segnale preoccupante, per la Giordania potrebbe significare chiudere anzitempo ogni discorso qualificazione.

In classifica, Austria e Giordania occupano rispettivamente il terzo e il quarto posto del Gruppo J prima dell'inizio delle ostilità. Un risultato positivo darebbe a entrambe una base solida su cui costruire il resto della fase a gironi.

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Formazioni

Ralf Rangnick schiera l'Austria con Alexander Schlager in porta, davanti a una difesa composta da Philipp Lienhart, David Alaba e Stefan Posch. A centrocampo spazio a Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer e Nicolas Seiwald, con Xaver Schlager a completare il reparto. In attacco il tandem formato da Michael Gregoritsch e Marko Arnautovic. Non si registrano infortuni né squalifiche nel gruppo di Rangnick.

Jamal Sellami risponde con Yazeed Abulaila tra i pali, protetto da Saleem Obaid, Yazan Abu Al-Arab e Abdallah Nasib. Mohannad Abu Taha e Nizar Al Rashdan presidiano le corsie laterali, mentre Ehsan Haddad e Noor Al-Rawabdeh agiscono in mediana. Il tridente offensivo è composto da Ali Iyad Olwan, Odeh Fakhouri e Mousa Tamari. Anche per la Giordania nessun indisponibile comunicato ufficialmente. Aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Austria si presenta all'esordio mondiale con un bilancio di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. La vittoria più recente è arrivata il 1° giugno contro la Tunisia per 1-0, in amichevole. Das Team aveva già battuto la Repubblica di Corea con lo stesso punteggio a marzo, prima di travolgere il Ghana per 5-1 nella stessa finestra. L'unico punto perso è il pareggio per 1-1 contro la Bosnia ed Erzegovina nelle qualificazioni mondiali UEFA dello scorso novembre. In totale, l'Austria ha segnato nove gol e ne ha subiti tre in questo arco di cinque gare.

La Giordania arriva invece con un momento di forma più difficile: tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque uscite, senza vittorie. La disfatta più recente è la sconfitta per 2-0 contro la Colombia il 7 giugno, preceduta dal pesante 4-1 subito dalla Svizzera a fine maggio. I due pareggi per 2-2 contro Nigeria e Costa Rica a marzo avevano offerto segnali incoraggianti, ma la difesa ha incassato undici reti complessive in questo periodo, con sette gol segnati.

Precedenti

Austria e Giordania non si sono mai affrontate in precedenza. La partita di Santa Clara rappresenta il primo incontro ufficiale tra le due nazionali, senza alcun precedente disponibile su cui basare confronti storici.

Classifica





Nel Gruppo J dei Mondiali 2026, l'Austria occupa attualmente la terza posizione, mentre la Giordania è quarta, prima dell'inizio della fase a gironi.





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