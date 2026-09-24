Dove vedere Australia-Brasile in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Amichevoli - Game Week 1 25 set 2026 - 06:00

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Come vedere Australia-Brasile con una VPN

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Australia-Brasile: venerdì 25 settembre ore 12

Australia e Brasile si affrontano in un'amichevole, con la Selecao che arriva a questa sfida dopo una campagna mondiale che ha lasciato più di qualche rimpianto.

L'Australia ha chiuso il suo Mondiale con un bilancio deludente: una vittoria, un pareggio e due sconfitte, con l'eliminazione che è arrivata per mano dell'Egitto ai sedicesimi. I Socceroos hanno battuto la Turchia per 2-0, ma non sono riusciti a superare USA, Paraguay ed Egitto appunto.

Il Brasile invece è stato eliminato dalla Norvegia agli ottavi di finale con un 2-1 che ha fatto discutere. La Selecao aveva impressionato nella fase iniziale, battendo Scozia, Haiti e Giappone.

Carlo Ancelotti deve fare a meno di Joao Pedro, out per infortunio. Al suo posto è stato convocato Matheus Martinelli del Fluminense, una scelta che testimonia la volontà del tecnico italiano di esplorare nuove soluzioni offensive.

Questa amichevole rappresenta un'occasione per entrambe le squadre di resettare dopo un Mondiale che non ha soddisfatto le aspettative. Per le informazioni su dove seguire la partita in diretta, continua a leggere.

Formazioni

In casa Brasile, Joao Pedro del Chelsea ha dato forfait per infortunio e non sarà a disposizione di Carlo Ancelotti. Al suo posto è stato chiamato Matheus Martinelli del Fluminense. Per il resto, non sono ancora disponibili dettagli su ulteriori indisponibili o sulle formazioni previste.

Stato di forma

L'Australia arriva a questa amichevole con un ruolino di marcia di una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle quattro partite ai Mondiali. La vittoria più recente risale al 2-0 contro la Turchia nel girone, mentre l'ultima uscita si è conclusa con una sconfitta contro l'Egitto ai rigori dopo l'1-1 nei regolamentari.

Il Brasile ha registrato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare disputate ai Mondiali. La Selecao ha vinto contro Giappone (2-1), Scozia e Haiti (3-0), ma l'ultima partita si è conclusa con l'eliminazione per mano della Norvegia con il punteggio di 2-1.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due nazionali, risalente al giugno 2017 e disputato in amichevole, il Brasile si impose per 4-0 sull'Australia. Guardando ai tre incontri disponibili, il Brasile non ha mai perso contro i Socceroos, con due vittorie in amichevole e una al Mondiale del 2006, quando la Selecao vinse 2-0. Il Brasile ha segnato complessivamente 12 gol senza subirne nessuno nei tre precedenti registrati.













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