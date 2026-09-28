Dove vedere Australia-Brasile in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

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Come vedere Australia-Brasile con una VPN

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Australia-Brasile: martedì 29 settembre ore 12

Australia e Brasile si sono affrontate in amichevole internazionale a Townsville, in Queensland, in una sfida che ha riservato emozioni fino all'ultimo secondo.

I Socceroos hanno sfiorato un'impresa storica, portandosi in vantaggio grazie a una punizione spettacolare di Nestory Irankunda nella ripresa. La rete ha tenuto fino agli istanti finali, quando il subentrato Rayan ha salvato il Brasile con un colpo di testa che ha fissato il punteggio sull'1-1.

Per Carlo Ancelotti si tratta di un avvio difficile alla guida della Seleção. Il tecnico italiano sta lavorando con un gruppo profondamente rinnovato, puntando con decisione sui giovani in vista del nuovo ciclo mondiale.

Raphinha guida l'attacco brasiliano con la maglia numero 10, ereditata da Neymar, un segnale chiaro del cambio generazionale in atto nella nazionale verdeoro. Tra i giovani seguiti con attenzione c'è Estevao, talento del Chelsea, che Ancelotti ha convocato nonostante il limitato minutaggio in Premier League.

Per sapere dove vedere la prossima partita di Brasile e Australia in diretta TV o in live streaming, trovi tutte le informazioni qui di seguito.

Stato di forma

L'Australia arriva a questa sfida con un ruolino recente di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. I Socceroos hanno battuto la Turchia 2-0 nel girone mondiale, per poi cedere agli Stati Uniti e pareggiare 0-0 contro il Paraguay. La fase finale del Mondiale si è chiusa con una sconfitta per 1-1 ai danni dell'Egitto. Il Brasile, nelle ultime cinque gare, ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. La Seleção ha superato Haiti e Scozia 3-0 nella fase a gironi, il Giappone 2-1, prima di perdere 2-1 contro la Norvegia. L'amichevole contro l'Australia si è conclusa 1-1, confermando un momento di transizione per entrambe le nazionali.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali è il pareggio per 1-1 del 25 settembre scorso a Townsville. Guardando ai precedenti disponibili, il Brasile ha dominato nettamente: 4-0 in amichevole nel 2017 e 2-0 ai Mondiali del 2006, con un netto 6-0 nel 2013 quando la gara si disputò in Brasile.













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Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



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