Dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid in tv e streaming

L'Atletico Madrid sfida al Wanda Metropolitano il Real Madrid nel derby della 23ª giornata della Liga: dove vedere la partita in tv e streaming.

Occasione sorpasso per il Real Madrid di Santiago Solari: i Blancos, dopo il pari al Camp Nou in Copa del Rey nella semifinale di andata col Barcellona, andranno a far visita nel derby di Madrid, big match della 23ª giornata della Liga , all' Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, e in caso di vittoria scavalcherebbero i rivali in classifica.

Segui il derby Atletico Madrid-Real Madrid in diretta streaming su DAZN

Al momento, infatti, i Colchoneros si trovano al secondo posto dietro al Barcellona con 44 punti, frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte, mentre i Blancos sono terzi con 2 lunghezze di ritardo e un cammino di 13 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Decisivo potrebbe rivelarsi l'apporto dei due attacchi: sono 10 in 22 presenze le reti messe a segno finora in campionato da Antoine Griezmann, miglior marcatore dei Colchoneros. Stesso bottino di goal per Karim Benzema, il giocatore più prolifico delle Merengues.

L'Atletico Madrid nell'ultimo periodo ha avuto un andamento altalenante, con la sconfitta di misura a Siviglia contro il Betis dopo 2 vittorie consecutive, viceversa il Real vive un momento positivo nella Liga, con 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate.

ATLETICO MADRID-REAL MADRID DIRETTA TV E STREAMING

Tifosi e appassionati di calcio spagnolo potranno seguire il derby Atletico Madrid-Real Madrid in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La partita sarà visibile su diversi dispositivi, fra cui smart tv abilitate, pc, tablet e smartphone, oltre che attraverso i decoder Sky Q e le console Playstation 4.

L'evento resterà inoltre disponibile per la visione on demand: gli utenti potranno dunque vedere integralmente la gara o soltanto gli highlights quando lo vorranno.

ATLETICO MADRID-REAL MADRID DATA E ORA

Sarà un caldo pomeriggio quello di sabato 9 febbraio per la Liga: nella capitale spagnola si gioca il derby Atletico Madrid-Real Madrid, che mette di fronte la 2ª e la 3ª in classifica. Appuntamento al Wanda Metropolitano con calcio d'inizio alle 16.15.