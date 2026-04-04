Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Occasione enorme per il Barcellona che, dopo il k.o. del Real, ha l'opportunità di volare a +7 sui rivali in caso di successo sul campo dell'Atletico Madrid.
Non sarà però facile contro una squadra che, proprio al 'Metropolitano', ha dominato lo scorso 12 febbraio: 4-0 il risultato finale nell'andata della semifinale di Coppa del Re.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Atletico Madrid-Barcellona in diretta? Canale TV e diretta streaming
Atletico Madrid-Barcellona sarà visibile su DAZN: per vederla in tv servirà scaricare l'app su una smart tv o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.
Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN', il match sarà disponibile anche sul canale numero 214, ovvero DAZN 1.
Per vedere Real-Atletico in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito ufficiale tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
Atletico Madrid-Barcellona sarà trasmessa anche in chiaro (e dunque gratis per tutti) su Canale 20, con streaming su Mediaset Infinity.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL.
Atletico Madrid-Barcellona: ora di inizio
Atletico Madrid-Barcellona, valido per il 30° turno della Liga 2025/26, si gioca oggi 4 aprile all'Estadio Metropolitano. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.
Notizie sulle squadre e formazioni
Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Barcellona
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Nico Gonzalez; Giuliano, Koke, Vargas, Baena; Almada, Griezmann. All. Simeone.
BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Eric Garcia, Fermin Lopez; Yamal, Olmo, Rashford. All. Flick.