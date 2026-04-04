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Vittorio Rotondaro

Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

LaLiga
Atletico Madrid vs Barcellona
Atletico Madrid
Barcellona

Dove guardare il big match di Liga tra Atletico Madrid e Barcellona: tutte le info su formazioni, canale tv e diretta streaming.

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Occasione enorme per il Barcellona che, dopo il k.o. del Real, ha l'opportunità di volare a +7 sui rivali in caso di successo sul campo dell'Atletico Madrid.

Non sarà però facile contro una squadra che, proprio al 'Metropolitano', ha dominato lo scorso 12 febbraio: 4-0 il risultato finale nell'andata della semifinale di Coppa del Re.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Atletico Madrid-Barcellona in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Atletico Madrid-Barcellona sarà visibile su DAZN: per vederla in tv servirà scaricare l'app su una smart tv o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

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Barcellona
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Atletico Madrid
ATM

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN', il match sarà disponibile anche sul canale numero 214, ovvero DAZN 1.

Per vedere Real-Atletico in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito ufficiale tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Atletico Madrid-Barcellona sarà trasmessa anche in chiaro (e dunque gratis per tutti) su Canale 20, con streaming su Mediaset Infinity.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL.

Atletico Madrid-Barcellona: ora di inizio

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LaLiga - LaLiga
Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid-Barcellona, valido per il 30° turno della Liga 2025/26, si gioca oggi 4 aprile all'Estadio Metropolitano. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.

Notizie sulle squadre e formazioni

Formazioni Atletico Madrid - Barcellona

Atletico MadridHome team crest

4-4-2

Formazione

4-2-3-1

Home team crestBAR
1
J. Musso
23
N. Gonzalez
16
N. Molina
24
R. Le Normand
15
C. Lenglet
20
G. Simeone
11
T. Almada
21
O. Vargas
6
C
Koke
10
A. Baena
7
A. Griezmann
13
J. Garcia
18
G. Martin
2
J. Cancelo
4
C
R. Araujo
5
P. Cubarsi
8
Pedri
14
M. Rashford
16
F. Lopez
24
E. Garcia
10
L. Yamal
20
D. Olmo

4-2-3-1

BARAway team crest

ATM
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Simeone

BAR
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • H. Flick

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Barcellona

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Nico Gonzalez; Giuliano, Koke, Vargas, Baena; Almada, Griezmann. All. Simeone.

BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Eric Garcia, Fermin Lopez; Yamal, Olmo, Rashford. All. Flick.

Forma

ATM
-Forma

Goal segnato (subito)
13/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

BAR
-Forma

Goal segnato (subito)
15/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

ATM

Ultime 5 partite

BAR

1

Vittoria

0

Pareggi

4

Vittorie

7

Goal segnati

11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

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