Dove vedere Atalanta-Juventus in tv e streaming

Atalanta-Juventus è gara secca valevole per i quarti di finali di Coppa Italia: ecco tutte le informazioni per vedere la partita in tv e streaming.

Atalanta-Juventus è uno dei quarti di finale di Coppa Italia che promette più spettacolo: se infatti da un lato i bianconeri schiereranno i vari Dybala e Ronaldo, dall'altro gli uomini di Gasperini nell'ultimo periodo sono un'autentica macchina da goal, guidati dall'inarrestabile Zapata.

Allegri manderà in campo la miglior formazione possibile: vietato sottovalutare gli orobici sul loro campo, come sa bene la stessa Juve avendoci pareggiato in rimonta lo scorso 26 dicembre. La Vecchia Signora vuole arrivare in fondo a tutte le competizioni e la Coppa Italia non fa eccezione, ma un tridente come quello formato da Gomez, Ilicic e Zapata metterà a dura prova Chiellini e compagni.

ATALANTA-JUVENTUS DIRETTA TV E STREAMING

Atalanta-Juventus sarà visibile in chiaro, essendo i diritti della Coppa Italia in mano alla Rai: il match andrà in onda in tv su Rai Uno. Sarà possibile vederlo anche in streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play.

ATALANTA-JUVENTUS DATA E ORA

Atalanta-Juventus si giocherà mercoledì 30 gennaio alle 20.45, nello stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Gara unica con supplementari e rigori: chi passerà il turno affronterà la vincente di Fiorentina-Roma.