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Andrea Ajello

Dove vedere Atalanta-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Atalanta vs Juventus
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Juventus

Sfida per l'Europa tra Atalanta e Juventus: i bianconeri cercano punti per la Champions, i nerazzurri possono andare a -1.

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Tra le partite in programma nel sabato di Serie A anche lo scontro diretto tra Atalanta e Juventus, che si disputerà a Bergamo al Gewiss Stadium. 

Una sfida che mette in palio punti cruciali nella corsa alla qualificazione in Champions; la Juventus è avanti di quattro punti rispetto alla squadra di Raffaele Palladino. 

Come guardare Atalanta-Juventus in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Atalanta-Juventus andrà in onda su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) e sarà visibile in tv anche utilizzando DAZN, mentre in streaming la partita sarà disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW, Sky Go e su NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

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Atalanta-Juventus: ora di inizio

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Serie A - Serie A
New Balance Arena

Atalanta-Juventus si gioca sabato 11 aprile 2026 alle ore 20.45 al Gewiss Stadium.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Atalanta - Juventus

AtalantaHome team crest

3-4-2-1

Formazione

4-1-2-3

Home team crestJUV
29
M. Carnesecchi
19
B. Djimsiti
42
G. Scalvini
23
S. Kolasinac
15
M. de Roon
47
L. Bernasconi
77
D. Zappacosta
13
Ederson
17
C. De Ketelaere
59
N. Zalewski
90
N. Krstovic
16
M. Di Gregorio
4
F. Gatti
15
P. Kalulu
27
A. Cambiaso
3
G. Bremer
5
M. Locatelli
19
K. Thuram-Ulien
22
W. McKennie
30
J. David
10
K. Yildiz
7
C. Conceicao

4-1-2-3

JUVAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Palladino

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • L. Spalletti

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Atalanta-Juventus

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Keteleaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

Forma

ATA
-Forma

Goal segnato (subito)
7/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

JUV
-Forma

Goal segnato (subito)
11/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Sia Atalanta che Juventus arrivano da una vittoria in campionato; i nerazzurri hanno sconfitto 3-0 il Lecce mentre i bianconeri 2-0 il Genoa. La squadra di Palladino è tra le più in forma della Serie A. La Juventus di Spalletti ha conquistato 10 degli ultimi 12 punti a disposizione. 

Partite tra le due squadre

ATA

Ultime 5 partite

JUV

2

Vittorie

2

Pareggi

1

Vittoria

10

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

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