Dove vedere Atalanta-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Tra le partite in programma nel sabato di Serie A anche lo scontro diretto tra Atalanta e Juventus, che si disputerà a Bergamo al Gewiss Stadium.

Una sfida che mette in palio punti cruciali nella corsa alla qualificazione in Champions; la Juventus è avanti di quattro punti rispetto alla squadra di Raffaele Palladino.

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Atalanta-Juventus: ora di inizio

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Atalanta-Juventus si gioca sabato 11 aprile 2026 alle ore 20.45 al Gewiss Stadium.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Atalanta-Juventus

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Keteleaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

Forma

Sia Atalanta che Juventus arrivano da una vittoria in campionato; i nerazzurri hanno sconfitto 3-0 il Lecce mentre i bianconeri 2-0 il Genoa. La squadra di Palladino è tra le più in forma della Serie A. La Juventus di Spalletti ha conquistato 10 degli ultimi 12 punti a disposizione.

Partite tra le due squadre

Classifica