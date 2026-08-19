Dove vedere Atalanta-Hapoel Tel Aviv in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Conference League Qualification - Finale 20 ago 2026 - 14:30 New Balance Arena

Atalanta-Hapoel Tel Aviv sarà trasmessa in diretta in Italia. Di seguito i canali e le piattaforme su cui seguire la gara in TV e in live streaming.

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Atalanta-Hapoel Tel Aviv: giovedì 20 agosto ore 20:30

L'Atalanta ospita l'Hapoel Tel Aviv alla New Balance Arena di Bergamo in una gara valida per le qualificazioni alla Conference League. Per la Dea si tratta del primo impegno ufficiale della stagione, un banco di prova concreto prima dell'avvio del campionato.

Maurizio Sarri guida l'Atalanta in questa nuova avventura europea. La squadra bergamasca ha lavorato intensamente durante la preparazione estiva, collezionando risultati incoraggianti nelle amichevoli pre-campionato.

L'Hapoel Tel Aviv arriva a Bergamo dopo un percorso di qualificazione già avviato. Il club israeliano ha superato già due turni contro Ludogorets e GKS Katowice e conosce bene le difficoltà di questo tipo di competizione.

La squadra allenata da Elyaniv Barda ha mostrato carattere nelle fasi precedenti, ma ora si trova di fronte a un avversario di livello superiore e con ambizioni ben più solide in campo europeo.

Per l'Atalanta, la Conference League rappresenta un obiettivo concreto e la società ha già respinto offerte importanti per i propri giocatori chiave, segnale di una rosa che Sarri intende mantenere competitiva.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in streaming, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie dalle due squadre.

Stato di forma

L'Atalanta arriva a questa gara dopo una preparazione estiva positiva: nelle ultime cinque uscite ha registrato quattro vittorie e una sconfitta. La Dea ha battuto l'Athletic Bilbao 1-0 nella più recente amichevole del 14 agosto, preceduta dal netto 3-0 rifilato allo Schalke 04. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro il Feyenoord, con un 2-1 in sfavore. In totale, nelle cinque partite, la squadra bergamasca ha segnato 10 reti e ne ha subite cinque.

L'Hapoel Tel Aviv presenta un ruolino più variegato nelle ultime cinque gare ufficiali: due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro il GKS Katowice del 12 agosto nel precedente turno di qualificazione alla Conference League, dopo aver vinto il match d'andata 2-0. In precedenza, la squadra israeliana aveva pareggiato 2-2 con il Ludogorets, battendolo però 2-0 nel primo confronto.





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