Serie C - Game Week 9 10 ott 2026 - 11:30

Arzignano Valchiampo - Juventus Next Gen è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match.

Come vedere Arzignano Valchiampo-Juventus Next Gen con una VPN

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Arzignano Valchiampo-Juventus Next Gen: data e orario

L'Arzignano Valchiampo ospita la Juventus Next Gen in un match di Serie C valido per la stagione 2026/27. Le due squadre si affrontano con obiettivi di classifica molto diversi e con un momento di forma che racconta storie opposte.

L'Arzignano arriva all'appuntamento con tre vittorie nelle ultime cinque gare, confermandosi tra le squadre più solide del girone. I padroni di casa hanno trovato continuità di risultati e vogliono sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione.

La Juventus Next Gen, al contrario, attraversa un periodo difficile. I bianconeri hanno raccolto poco nelle ultime settimane e si trovano nella parte bassa della classifica, con la necessità urgente di invertire la rotta.

Lo scontro tra una squadra in fiducia e una in cerca di riscatto garantisce una partita con motivazioni chiare da entrambe le parti. Per la Next Gen, portare punti via da Arzignano sarebbe un segnale importante in ottica salvezza.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda l'Arzignano Valchiampo, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Le ultime novità saranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Anche sul fronte Juventus Next Gen la situazione è analoga: non sono stati comunicati dati relativi alla rosa o agli indisponibili. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

L'Arzignano Valchiampo ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C, per un totale di nove gol segnati e sei subiti. Nell'ultimo turno i padroni di casa hanno pareggiato 2-2 contro la Pergolettese, mentre in precedenza avevano battuto l'AC Carpi per 3-0 in trasferta. Il filotto di tre successi consecutivi tra settembre e ottobre testimonia un momento di forma positivo.

La Juventus Next Gen ha invece raccolto due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, senza mai riuscire a vincere. L'ultimo risultato utile è arrivato contro il Desenzano con uno 0-0, mentre la squadra ha subito cinque gol nella sola sconfitta contro l'AlbinoLeffe. Il rendimento recente evidenzia difficoltà sia in fase offensiva che difensiva.

Precedenti

Nei precedenti disponibili tra le due squadre, l'Arzignano Valchiampo ha avuto la meglio in entrambi gli incontri disputati in Serie C. La sfida più recente, giocata nell'aprile 2023 con la Juventus Next Gen in casa, si concluse con una vittoria per 1-0 degli ospiti veneti. Il bilancio complessivo sorride dunque all'Arzignano, che ha sempre trovato la vittoria quando le due formazioni si sono affrontate.

Classifica





In classifica nel Girone A di Serie C, l'Arzignano Valchiampo occupa la quinta posizione, piazzamento che riflette un avvio di stagione convincente. La Juventus Next Gen si trova invece al diciassettesimo posto, una collocazione che la pone nella zona più delicata della graduatoria e che rende questo match particolarmente importante per i bianconeri.





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