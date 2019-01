Dove vedere Arsenal-Manchester United in tv e streaming

Arsenal impegnato in casa contro il Manchester United nel quarto turno della FA Cup: dove vedere la partita in tv e streaming.

Il sorteggio del quarto turno di FA Cup regala una super-classica del calcio inglese: all'Emirates Stadium scenderanno in campo Arsenal e Manchester United per dare vita ancora una volta a una rivalità sentitissima, che si riproporrà questa volta nel torneo più antico d'Inghilterra. Si gioca su gara secca: tutto in 90 minuti.

Attiva il tuo mese di prova gratuita e guarda Arsenal-Manchester United in diretta e in esclusiva su DAZN!

La squadra di Unai Emery è reduce dalla vittoria per 2-0 sul Chelsea che ha dato fiducia e una nuova spinta, nonostante il pesante infortunio di Bellerin, che si è rotto il legamento crociato. Dall'altra parte lo United arriva a Londra con una striscia aperta di 7 vittorie consecutive trascinata da Paul Pogba, tornato a esprimersi ad altissimi livelli dopo l'arrivo di Solskjaer in panchina.

ARSENAL-MANCHESTER UNITED DIRETTA TV E STREAMING

Arsenal-Manchester United sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN, che detiene i diritti della FA Cup: gli abbonati potranno seguire l'intero match in diretta o rivederlo on demand da subito dopo la fine del match.

ARSENAL-MANCHESTER UNITED DATA E ORA

La supersfida del quarto turno di FA Cup Arsenal-Manchester United si disputerà all'Emirates Stadium di Londra. Calcio d'inizio previsto alle ore 20.55 italiane, ore 19.55 inglesi. In caso di pareggio si disputerà il 'replay', ovvero si ripeterà la partita a campi invertiti.