Dove vedere Armenia U21-Italia U21 in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

EURO U21 Qualification - Game Week 12 1 ott 2026 - 12:30

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2. È possibile seguire il match anche in live streaming sulla piattaforma RaiPlay.

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Armenia U21-Italia U21: giovedì 1 ottobre ore 18:30

L'Italia U21 torna in campo per le qualificazioni agli Europei U21, affrontando l'Armenia U21 nel Gruppo E. Gli Azzurrini cercano continuità dopo un percorso fin qui convincente nella fase di qualificazione.

L'Armenia arriva a questa partita in una situazione difficile. La squadra di casa ha perso tutte le otto partite disputate ed è ancora ferma a 0 punti nel girone.

L'Italia, al contrario, viaggia con grande fiducia. Quattro vittorie nelle ultime cinque gare raccontano di una squadra solida, capace di imporsi con autorità anche contro avversari di livello nel gruppo.

I precedenti tra le due nazionali parlano chiaro: l'Italia ha dominato ogni confronto diretto, segnando con abbondanza e concedendo pochissimo.

Per l'Italia si tratta di un appuntamento da non fallire per consolidare la propria posizione in classifica. Per l'Armenia, invece, è l'occasione per provare a interrompere una striscia negativa che dura ormai da troppo tempo.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Stato di forma

L'Armenia U21 arriva a questa sfida con un ruolino di marcia preoccupante con cinque sconfitte consecutive nelle ultime cinque partite. L'ultima sconfitta è arrivata contro la Macedonia del Nord U21 per 2-0, mentre in precedenza la squadra aveva subito anche un pesante 5-1 contro l'Italia. In cinque partite l'Armenia ha segnato appena tre gol subendone 14.

L'Italia U21 presenta un quadro opposto: quattro vittorie nelle ultime cinque gare, con l'unica battuta d'arresto arrivata contro la Polonia U21 per 2-1. Gli Azzurrini hanno chiuso il ciclo di marzo con due successi netti, battendo la Macedonia del Nord U21 per 4-0 e la Svezia U21 per 4-0. Il totale di 18 gol segnati in cinque partite, con appena quattro subiti, testimonia la solidità del gruppo.

Precedenti

Nei precedenti disponibili tra le due nazionali, l'Italia U21 ha sempre avuto la meglio sull'Armenia U21. Il confronto più recente risale all'ottobre 2025, quando gli Azzurrini si imposero per 5-1 nell'ambito delle stesse qualificazioni agli Europei U21. In precedenza, nel novembre 2019, l'Italia vinse per 6-0, mentre nell'ottobre dello stesso anno si impose per 1-0 in trasferta. Tre partite, tre vittorie italiane, con 12 gol segnati e uno solo subito.

Classifica

Campionato europeo U21 - Qualificazioni - Gruppo E Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Polonia U21 POL 8 8 0 0 23 2 +21 24 V V V V V 2 Italia U21 ITA 8 7 0 1 25 5 +20 21 V V V S V 3 Montenegro U21 MNE 8 3 1 4 11 14 -3 10 S D S V V 4 Svezia U21 SWE 8 3 1 4 10 19 -9 10 S D V V S 5 Macedonia del Nord U21 NMD 8 2 0 6 7 17 -10 6 V S S S S 6 Armenia U21 ARM 8 0 0 8 4 23 -19 0 S S S S S Prossimo Turno Possibile Prossimo Turno





Nel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21, l'Italia occupa la seconda posizione, confermandosi tra le squadre in corsa per la qualificazione. L'Armenia si trova ultima nel girone, riflettendo le difficoltà mostrate nelle ultime settimane di competizione.





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