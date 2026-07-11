Dove vedere Argentina-Svizzera in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Coppa del Mondo - Quarti di finale Kansas City Stadium

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Argentina-Svizzera: data e orario

L'Argentina campione del mondo affronta la Svizzera nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2026 al Kansas City Stadium. Lionel Scaloni porta in campo una squadra che ha dimostrato nervi d'acciaio lungo tutta la competizione, mentre Murat Yakin guida una formazione elvetica che non ha ancora subito una rete nella fase a eliminazione diretta.

La strada dell'Albiceleste verso i quarti è stata tutt'altro che tranquilla. Contro l'Egitto negli ottavi, l'Argentina si è ritrovata sotto 2-0 a undici minuti dalla fine prima di completare una rimonta straordinaria: reti di Cristian Romero, Lionel Messi e un colpo di testa di Enzo Fernández ai supplementari hanno fissato il punteggio sul 3-2, portando la striscia imbattuta dei campioni del mondo a undici partite consecutive dal 2022.

La Svizzera ha percorso un cammino opposto, costruito sulla solidità difensiva e sulla gestione dei momenti chiave. Yakin ha guidato i rossocrociati al primo posto nel Gruppo B davanti ai padroni di casa del Canada, poi ha eliminato l'Algeria 2-0 negli ottavi di finale prima di contenere la Colombia per 120 minuti e avanzare ai rigori nel turno successivo.

In casa elvetica tiene banco la situazione di Johan Manzambi. Il giovane attaccante, autore di tre reti nel torneo, è in corsa contro il tempo per recuperare da un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori contro la Colombia. Se non dovesse farcela, Ardon Jashari del Milan è pronto a rilevarlo nuovamente a centrocampo, affiancando Remo Freuler e il capitano Granit Xhaka.

Dall'altra parte, Scaloni può contare su una rosa di 26 giocatori completamente a disposizione. Il dubbio principale riguarda l'attacco: Julián Álvarez o Lautaro Martínez al fianco di Messi? Il fuoriclasse dell'Inter Miami guida la classifica marcatori del torneo con otto reti e ha segnato in sei gare competitive consecutive.

Xhaka ha dichiarato apertamente che la sua squadra non è venuta a Kansas City per fare da comparsa. La Svizzera non ha mai battuto l'Argentina in nessuna competizione, ma i quarti di finale di un Mondiale a eliminazione diretta sono il contesto ideale per riscrivere la storia.

Per sapere dove vedere Argentina vs Svizzera in diretta TV e in streaming, con l'orario di calcio d'inizio e le ultime notizie sulle formazioni, continua a leggere.

Formazioni

Lionel Scaloni schiererà Emiliano Martinez in porta; Molina, Romero, Lisandro Martinez e Paredes in difesa; Mac Allister, Enzo Fernandez e De Paul a centrocampo; con Messi e Lautaro Martinez nel reparto offensivo. Nessun infortunio né squalifica da segnalare per i campioni del mondo.

Murat Yakin deve invece fare i conti con i problemi fisici di Johan Manzambi, ancora alle prese con un problema al ginocchio. Il probabile undici della Svizzera vede Kobel tra i pali; Muheim, Elvedi, Akanji e Zakaria nel pacchetto arretrato; Sow, Freuler e Xhaka in mezzo al campo; Ndoye, Embolo e Vargas nel tridente offensivo.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 9 J. Manzambi

Stato di forma

L’Argentina arriva a Kansas City con cinque vittorie su cinque ai Mondiali e 14 gol fatti. L’ultima uscita è la rimonta per 3-2 sull’Egitto del 7 luglio, preceduta dal 3-2 ai sedicesimi su Capo Verde. Nei gironi aveva superato Giordania 3-1, Austria 2-0 e Algeria 3-0, confermando un attacco sempre pericoloso.

La Svizzera ha collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle cinque gare di questi Mondiali, incassando solo tre reti. L’ultimo match è terminato 0-0 con la Colombia il 7 luglio, con gli elvetici qualificati ai rigori. In precedenza aveva superato l’Algeria 2-0 e il Canada 2-1, pareggiando solo 1-1 con il Qatar. La vittoria più netta è stata il 4-1 contro la Bosnia-Erzegovina.

Precedenti

L'ultimo precedente diretto risale al 1° luglio 2014, quando l'Argentina eliminò la Svizzera 1-0 agli ottavi di finale dei Mondiali in una sfida decisa ai tempi supplementari. In precedenza, le due nazionali si erano affrontate in un'amichevole nel febbraio 2012, con l'Argentina vincente per 3-1 in Svizzera, e in un'altra amichevole nel giugno 2007 terminata 1-1.

Classifica





Nel torneo in corso, la Svizzera ha chiuso al primo posto nel Gruppo B, mentre l'Argentina ha vinto il Gruppo J avanzando come prima classificata alla fase a eliminazione diretta.





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