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Come vedere Argentina-Honduras con una VPN

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Argentina-Honduras: data e orario

L'Argentina affronta Honduras in un'amichevole internazionale, ultimo test prima dell'inizio del Mondiale 2026. La Albiceleste scende in campo con la testa già rivolta al torneo che inizierà il 16 giugno, quando i campioni del mondo in carica apriranno la fase a gironi contro l'Algeria.

Per Lionel Scaloni si tratta di un'occasione per mettere a punto i dettagli tattici e valutare le opzioni a disposizione. Il commissario tecnico argentino ha già dichiarato che Lionel Messi giocherà finché lo vorrà, e il fuoriclasse dell'Inter Miami si presenta a questo appuntamento come il punto di riferimento assoluto della nazionale campione del mondo.

L'Honduras arriva a questa sfida con un rendimento altalenante nelle ultime uscite. I centroamericani hanno raccolto risultati contrastanti tra qualificazioni mondiali CONCACAF e amichevoli, e cercano continuità in vista della competizione nordamericana.

Per l'Argentina, invece, il momento è di grande fiducia. I cinque risultati utili consecutivi nelle amichevoli recenti confermano lo stato di forma di una squadra che non conosce sconfitte da tempo e che si presenta al Mondiale come una delle grandi favorite.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Argentina vs Honduras in TV e in live streaming, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie dalle due squadre.

Formazioni





Stato di forma

L'Argentina arriva a questa partita in uno stato di forma eccellente, con cinque vittorie nelle ultime cinque uscite in amichevole. Nell'ultimo impegno, la Albiceleste ha travolto lo Zambia per 5-0, mentre in precedenza aveva superato la Mauritania per 2-1. Complessivamente, nelle cinque partite considerate, l'Argentina ha segnato 14 reti senza subire alcun gol, una striscia che testimonia la solidità difensiva e la qualità offensiva della squadra di Scaloni.

L'Honduras presenta un bilancio più irregolare: una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque. L'ultima gara ha visto i centroamericani pareggiare 2-2 contro il Perù in amichevole. La sconfitta per 2-0 contro il Nicaragua nelle qualificazioni mondiali CONCACAF rimane il risultato più negativo del periodo, mentre i due pareggi a reti inviolate contro il Costarica mostrano una tendenza difensiva che non sempre si traduce in risultati positivi.

Precedenti

Nei tre precedenti disponibili tra le due nazionali, l'Argentina ha sempre avuto la meglio. L'incontro più recente risale al settembre 2022, quando la Albiceleste si impose per 3-0. In precedenza, nel maggio 2016, l'Argentina vinse per 1-0, mentre nel febbraio 2003 si impose per 3-1 in trasferta. Il bilancio complessivo parla chiaro: tre vittorie argentine su tre incontri disputati.

Classifica









Guida passo passo alla VPN per guardare Argentina-Honduras oggi

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