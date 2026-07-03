Argentina vs Cabo Verde sarà trasmessa in diretta in Italia su DAZN, Rai 1 e RaiPlay. Di seguito i canali TV e le opzioni di live streaming disponibili.

Come vedere Argentina-Cabo Verde con una VPN

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Argentina-Cabo Verde: data e orario

L'Argentina scende in campo contro Cabo Verde al Miami Stadium, in una sfida valida per la Coppa del Mondo 2026. Gli Albiceleste arrivano a questo appuntamento da campioni in carica e da protagonisti assoluti del torneo, con un percorso netto nella fase a gironi.

Lionel Scaloni guida una squadra che ha dominato il Girone J senza concedere nulla agli avversari. La notizia del rinnovo verbale del tecnico argentino, che sarebbe pronto a restare alla guida dell'Albiceleste fino al 2031, aggiunge ulteriore stabilità a un gruppo già solidissimo.

Lionel Messi, nonostante sia partito dalla panchina nell'ultima gara contro la Giordania, è entrato e ha cambiato il volto della partita. Il suo calcio di punizione all'80' ha chiuso i conti, consegnando all'Argentina un girone perfetto e mantenendo vive le sue ambizioni nella corsa al Scarpa d'Oro.

Dall'altra parte, Cabo Verde ha vissuto un girone di ferro con Spagna, Uruguay e Arabia Saudita, raccogliendo tre pareggi consecutivi nella fase a gironi del Mondiale. I Tubarões Azuis, guidati da Bubista, si sono distinti per solidità difensiva e capacità di non subire gol contro avversari di rango.

Quella di Miami è una partita che mette di fronte la squadra più attesa del torneo e una delle rivelazioni più sorprendenti. Per Cabo Verde si tratta di una serata storica, la prima fase a eliminazione diretta di un Mondiale.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Sul fronte argentino, lo staff di Lionel Scaloni non ha comunicato indisponibili o squalificati in vista del match. La formazione probabile non è ancora stata resa nota e verrà aggiornata non appena disponibile.

Anche per Cabo Verde, il tecnico Bubista non ha fornito indicazioni su infortuni o squalifiche. Eventuali aggiornamenti sulla rosa a disposizione saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Argentina arriva a questa sfida con cinque vittorie consecutive. Nell'ultima gara di Coppa del Mondo ha superato la Giordania per 3-1, con Messi decisivo dalla panchina. In precedenza, gli Albiceleste avevano battuto Austria per 2-0 e Algeria per 3-0, entrambe nella fase a gironi. Nelle due amichevoli pre-torneo, successi per 3-0 sull'Islanda e 2-0 sull'Honduras. Cinque vittorie, undici gol segnati e uno subito.

Cabo Verde, invece, non vince da due partite ufficiali. Nella fase a gironi ha pareggiato per 0-0 contro Arabia Saudita, 2-2 contro Uruguay e 0-0 contro la Spagna campione del mondo. Prima del Mondiale, aveva vinto 3-0 contro Bermuda e 3-0 contro la Serbia. Un bilancio di due vittorie, tre pareggi e zero sconfitte nelle ultime cinque, con sei gol segnati e due subiti.

Precedenti

I dati disponibili non includono precedenti ufficiali tra Argentina e Cabo Verde. Si tratta quindi di un confronto inedito tra le due nazionali a questo livello.

Classifica





Nel Girone J dei Mondiali, l'Argentina ha chiuso al primo posto. Cabo Verde ha concluso il Girone H in seconda posizione.





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