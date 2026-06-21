La partita tra Argentina e Austria sarà trasmessa in Italia su DAZN e Rai 1, con la possibilità di seguire il live streaming anche su RaiPlay.

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Argentina-Austria: data e orario

L'Argentina di Lionel Messi torna in campo al Dallas Stadium di Arlington per la seconda uscita nel Girone J della Coppa del Mondo 2026. Di fronte c'è un'Austria che ha già dimostrato di non essere una comparsa in questo torneo.

I campioni in carica arrivano all'appuntamento forti di una vittoria per 3-0 sull'Algeria nella gara inaugurale, anche se la partita non è stata priva di polemiche. La Federcalcio algerina ha presentato un reclamo formale alla FIFA, sostenendo che Messi e Alexis Mac Allister avrebbero dovuto essere espulsi nel corso del match.

Scaloni può comunque guardare avanti con fiducia. La sua squadra ha vinto tutte e cinque le ultime partite disputate, segnando gol con continuità e mantenendo una solidità difensiva che poche nazionali riescono a eguagliare in questo momento.

L'Austria di Ralf Rangnick ha aperto il proprio Mondiale con una vittoria per 3-1 sulla Giordania, confermando le attese della vigilia. Gli austriaci hanno costruito una squadra compatta, capace di colpire in transizione con giocatori di qualità come Marcel Sabitzer e Konrad Laimer.

Rangnick ha trasformato questa nazionale in un collettivo difficile da affrontare, e la presenza di David Alaba in difesa aggiunge esperienza e qualità a un reparto che ha retto bene nella prima uscita.

Entrambe le squadre guidano il Girone J dopo il primo turno, il che rende questo incontro determinante per stabilire chi controllerà il proprio destino nella fase a gironi. Chi vince si avvicina con decisione agli ottavi di finale.

Di seguito trovi tutte le informazioni su dove seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Il commissario tecnico dell'Argentina Lionel Scaloni non registra assenze per infortuni o squalifiche. Il probabile undici titolare dovrebbe vedere Emiliano Martinez in porta, con una difesa composta da Facundo Medina, Cristian Romero, Nahuel Molina e Lisandro Martinez. A centrocampo spazio a Thiago Almada, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez e Alexis Mac Allister, con Lautaro Martinez e Lionel Messi a guidare l'attacco.

Anche Ralf Rangnick non deve fare i conti con defezioni di rilievo. L'Austria dovrebbe scendere in campo con Alexander Schlager tra i pali, Philipp Lienhart, David Alaba e Phillipp Mwene in difesa, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Carney Chukwuemeka, Romano Schmid e Xaver Schlager a centrocampo, con Nicolas Seiwald e Sasa Kalajdzic più avanzati. Eventuali aggiornamenti sulle formazioni saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Argentina arriva a questa partita con cinque vittorie consecutive, un rendimento che racconta la solidità costruita da Scaloni negli ultimi mesi. Nella gara inaugurale del Mondiale i campioni in carica hanno battuto l'Algeria per 3-0, replicando il risultato ottenuto contro l'Islanda in amichevole il 10 giugno. Nelle cinque partite considerate, l'Albiceleste ha segnato 15 gol subendone soltanto 1, a dimostrazione di un equilibrio tra fase offensiva e difensiva difficile da trovare altrove.

L'Austria ha anch'essa aperto il torneo con una vittoria, superando la Giordania per 3-1. Prima del Mondiale, Rangnick aveva portato la sua squadra a quattro risultati utili consecutivi, tra cui un netto 5-1 contro il Ghana e un successo per 1-0 sulla Corea del Sud. L'unico passo falso nelle ultime cinque è il pareggio per 1-1 contro la Bosnia ed Erzegovina nel playoff delle qualificazioni UEFA a novembre 2025. In totale, nelle cinque gare analizzate, l'Austria ha segnato 11 gol e ne ha subiti 3.

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Classifica





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