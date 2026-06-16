Coppa del Mondo - Mondiali - Girone J Kansas City Stadium

Argentina-Algeria è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi il canale e il link per accedere alla copertura live della partita.

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Argentina-Algeria: data e orario

L'Argentina campione del mondo scende in campo al Kansas City Stadium per la gara inaugurale del Girone J contro l'Algeria, nella fase a gironi della Coppa del Mondo 2026.

Lionel Scaloni guida l'Albiceleste con la consapevolezza di chi sa cosa significa alzare il trofeo. Lionel Messi, fresco di 38 anni, è ancora il faro attorno a cui ruota tutto il gioco argentino. Enzo Fernandez, sempre più leader nel mezzo, si candida a raccoglierne l'eredità nel tempo.

L'Algeria di Vladimir Petkovic arriva a questo appuntamento con ambizioni concrete. Riyad Mahrez è il punto di riferimento offensivo dei Fennec, affiancato da un collettivo che ha mostrato progressi nelle amichevoli di preparazione, compresa una vittoria per 1-0 sull'Olanda a giugno.

Nel Girone J, l'Algeria occupa la prima posizione in classifica, mentre l'Argentina è seconda. La posta in palio è alta fin dal primo minuto.

Per i campioni del mondo in carica, reduci da cinque vittorie consecutive nelle amichevoli di avvicinamento, questa partita rappresenta il punto di partenza della difesa del titolo. Scaloni può contare su una rosa profonda, con Lautaro Martinez e Thiago Almada a supporto di Messi nel tridente.

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Formazioni

Lionel Scaloni schiera un undici di grande qualità: davanti a Emiliano Martinez, la difesa è composta da Nahuel Molina, Cristian Romero, Facundo Medina e Nicolas Otamendi. A centrocampo agiscono Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez e Alexis Mac Allister, mentre Lionel Messi, Thiago Almada e Lautaro Martinez formano il tridente offensivo. Non si registrano indisponibili né squalificati tra i campioni del mondo.

Vladimir Petkovic risponde con Luca Zidane tra i pali, protetto da Achref Abada, Rayan Ait Nouri, Ramy Bensebaini e Aissa Mandi. In mezzo al campo spazio a Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar e Nabil Bentaleb, con Riyad Mahrez, Mohamed Amoura e Amine Gouiri a comporre il reparto avanzato. Nessuna assenza per infortunio o squalifica segnalata nel gruppo algerino.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Argentina arriva alla Coppa del Mondo con cinque vittorie su cinque nelle amichevoli di preparazione, senza mai subire una sconfitta. Nell'ultima uscita, il 10 giugno, ha battuto l'Islanda 3-0, mentre il 31 marzo aveva travolto lo Zambia 5-0. In totale, nelle ultime cinque gare, l'Albiceleste ha segnato 12 gol subendone appena 1.

L'Algeria mostra un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I Fennec hanno aperto giugno con un netto 4-0 alla Bolivia e, il 3 giugno, hanno superato l'Olanda 1-0. L'unica battuta d'arresto risale al 10 gennaio, quando la Nigeria si impose 2-0 in Coppa d'Africa. Il pareggio per 0-0 contro l'Uruguay a marzo completa il quadro recente.

Precedenti

ARG Ultima partita ALG 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Argentina 4 - 3 Algeria 4 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

Tra Argentina e Algeria esiste un unico precedente registrato negli ultimi anni: il 5 giugno 2007, in un'amichevole, l'Argentina si impose 4-3. Quella partita è l'unico incontro diretto disponibile tra le due nazionali.

Classifica





Nel Mondiali - Girone J, l'Algeria occupa la prima posizione mentre l'Argentina è seconda.





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