Coppa del Mondo - Mondiali - Girone J Kansas City Stadium

La partita tra Argentina e Algeria è trasmessa in diretta da DAZN. Di seguito trovate il canale e il link per seguire la sfida in streaming.

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Argentina-Algeria: data e orario

L'Argentina campione del mondo scende in campo al Kansas City Stadium per la sua prima partita del Girone J ai Mondiali 2026, affrontando un'Algeria determinata a lasciare il segno sulla scena globale.

Lionel Scaloni porta in campo la squadra numero uno al mondo secondo il ranking FIFA, un titolo riconquistato proprio con l'inizio del torneo in Nord America. L'Albiceleste arriva a questa sfida dopo cinque vittorie consecutive in amichevole, con un attacco che ha segnato 12 gol nelle ultime quattro partite.

Lionel Messi, 38 anni, guida ancora la spedizione argentina con la stessa fame di chi non ha nulla da dimostrare ma tutto da vincere. Il numero dieci è il fulcro attorno a cui ruota l'intera macchina offensiva di Scaloni, con Lautaro Martinez e Thiago Almada pronti a sfruttare ogni spazio.

L'Algeria di Vladimir Petkovic non è avversario da sottovalutare. I Fennec Foxes hanno battuto l'Olanda in amichevole il 3 giugno e strapazzato il Guatemala 7-0 a marzo, dimostrando una solidità collettiva che va ben oltre il talento individuale di Riyad Mahrez.

Per sapere come seguire la partita in diretta TV o in live streaming, ecco tutte le informazioni necessarie.

Formazioni

Lionel Scaloni non registra infortuni né squalifiche nell'elenco dei convocati disponibili. Il tecnico argentino dovrebbe schierare Emiliano Martinez in porta, con una difesa composta da Nahuel Molina, Cristian Romero, Facundo Medina e Nicolas Otamendi. A centrocampo spazio a Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez e Alexis Mac Allister, mentre Lionel Messi, Thiago Almada e Lautaro Martinez formeranno il tridente offensivo.

Anche Vladimir Petkovic non segnala assenze per infortuni o squalifiche. L'undici probabile dell'Algeria prevede Luca Zidane tra i pali, con Achref Abada, Rayan Ait Nouri, Ramy Bensebaini e Aissa Mandi in difesa. Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar e Nabil Bentaleb agiranno a centrocampo, mentre Riyad Mahrez, Mohamed Amoura e Amine Gouiri comporranno il reparto avanzato. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Argentina arriva a questa partita in forma straordinaria, con cinque vittorie nelle ultime cinque uscite in amichevole. L'Albiceleste ha battuto l'Islanda 3-0 il 10 giugno e l'Honduras 2-0 il 7 giugno, confermando una continuità offensiva notevole. Nel computo delle ultime cinque gare, la squadra di Scaloni ha segnato 12 gol subendone solo 1, con un netto dominio anche contro avversari di livello diverso come Zambia (5-0) e Mauritania (2-1).

L'Algeria presenta un bilancio di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I Fennec Foxes hanno travolto la Bolivia 4-0 il 11 giugno e battuto l'Olanda 1-0 il 3 giugno, risultati che testimoniano una crescita reale. Il pareggio per 0-0 contro l'Uruguay e la sconfitta 2-0 contro la Nigeria in Coppa d'Africa a gennaio rappresentano le uniche note meno positive. In totale, l'Algeria ha segnato 12 gol e ne ha subiti 3 nelle ultime cinque gare.

Precedenti

ARG Ultima partita ALG 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Argentina 4 - 3 Algeria 4 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

L'unico precedente registrato tra le due nazionali risale al 5 giugno 2007, quando Argentina e Algeria si affrontarono in un'amichevole vinta dall'Albiceleste per 4-3. Si tratta dell'unico incontro disponibile tra le due selezioni, rendendo questa sfida ai Mondiali 2026 un appuntamento del tutto inedito a livello competitivo.

Classifica





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