Coppa del Mondo - Mondiali - Girone J Kansas City Stadium

Di seguito trovi il canale TV e l'opzione di live streaming disponibile per seguire Algeria vs Austria in diretta.

Come vedere Algeria-Austria con una VPN

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Algeria-Austria: data e orario

Algeria e Austria si affrontano sabato 27 giugno al GEHA Field at Arrowhead Stadium di Kansas City, in una sfida che vale la qualificazione ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026. Con l'Argentina già sicura del primo posto nel Girone J, le due squadre si giocano tutto in novanta minuti.

Entrambe le nazionali arrivano all'appuntamento con tre punti, dopo aver battuto la Giordania nel secondo turno. La situazione in classifica è cristallina: chi vince si garantisce il secondo posto, chi perde dovrà sperare come terza classificata.

C'è però una variabile che rende questa partita ancor più intricata. Poiché il secondo classificato del Girone J affronterà quasi certamente la Spagna agli ottavi, il terzo posto potrebbe rivelarsi un percorso più agevole. Entrambe le squadre conoscono già i possibili avversari nel tabellone, e questo potrebbe influire sulle scelte tattiche in campo.

L'Algeria si presenta a Kansas City con il morale alto dopo la rimonta sulla Giordania. Riyad Mahrez, simbolo della generazione d'oro dei Fennec, è partito titolare in quella vittoria e guiderà l'attacco algerino anche in questa occasione. Accanto a lui, Ibrahim Maza e Amine Gouiri — autore del gol decisivo contro la Giordania — formano un tridente capace di fare male a qualsiasi difesa.

L'Austria di Ralf Rangnick ha subito la qualità di Lionel Messi nel 2-0 contro l'Argentina, ma prima di quella sconfitta aveva battuto la Giordania 3-1 con una prestazione convincente. Marcel Sabitzer, dopo la sua centesima presenza con la nazionale austriaca, sarà il riferimento tecnico della squadra nel mezzo del campo.

Una partita da non perdere, con la qualificazione ai sedicesimi in palio. Di seguito tutte le informazioni su come seguirla in TV e in live streaming.

Formazioni

L'Algeria è guidata da Vladimir Petkovic. Non sono state segnalate indisponibilità per infortuni o squalifiche. Il probabile undici titolare vede Luca Zidane in porta; Bensebaini, Belghali, Mandi e Ait Nouri in difesa; Bentaleb, Boudaoui e Chaibi a centrocampo; Mahrez, Maza e Gouiri in attacco.

L'Austria è allenata da Ralf Rangnick. Anche per gli austriaci non risultano assenze per infortuni o squalifiche. La probabile formazione prevede Schlager tra i pali; Laimer, Posch, Alaba e Danso in difesa; Seiwald e Xaver Schlager in mediana; Schmid, Wanner e Sabitzer sulla trequarti; Gregoritsch centravanti. Aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Algeria ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiando una e perdendo una. L'ultima gara disputata è stata la vittoria per 2-1 sulla Giordania il 23 giugno, decisa dal gol di Gouiri a otto minuti dalla fine. In precedenza, i Fennec avevano subito una netta sconfitta per 3-0 contro l'Argentina al Matchday 1. Nelle amichevoli pre-torneo, l'Algeria aveva battuto la Bolivia 4-0 e superato l'Olanda 1-0. Nelle cinque partite considerate, la nazionale nordafricana ha segnato otto gol e ne ha incassati quattro.

L'Austria ha anch'essa vinto tre delle ultime cinque, con una vittoria e una sconfitta nelle restanti due. L'ultimo risultato è stata la sconfitta per 2-0 contro l'Argentina il 22 giugno a Dallas. Prima di quella gara, gli austriaci avevano battuto la Giordania 3-1 al Matchday 1. Nelle amichevoli, avevano superato la Tunisia 1-0 e la Corea del Sud 1-0, oltre a demolire il Ghana 5-1 a marzo. Nelle cinque partite, l'Austria ha segnato nove reti e ne ha concesse tre.

Precedenti

Classifica





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