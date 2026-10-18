Serie C - Game Week 10 18 ott 2026 - 11:30

Alcione Milano-Desenzano è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Gli abbonati Sky possono seguire il match sui canali Sky Sport, con la possibilità di guardare in mobilità tramite Sky Go. Chi preferisce lo streaming può accedere alla partita tramite NOW con il Pass Sport.

Come vedere Alcione Milano-Desenzano con una VPN

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Alcione Milano-Desenzano: data e orario

Alcione Milano e Desenzano si affrontano nel Girone A della Serie C 2026/27, con entrambe le squadre che cercano punti per consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica.

Gli arancioni arrivano a questa sfida senza una vittoria nelle ultime quattro partite. Il pareggio per 1-1 contro il Lecco è il risultato più recente, e la pesante sconfitta per 0-4 subita contro l'Union Brescia pesa ancora sulla fiducia del gruppo.

Il Desenzano, dal canto suo, si presenta con un momento di forma decisamente migliore. I lombardi hanno vinto le ultime due gare, compresa la vittoria esterna per 1-2 sul campo del Folgore Caratese, e arrivano a questo incontro con slancio.

Per l'Alcione questa è un'occasione da non sprecare davanti al proprio pubblico. Una sconfitta rischierebbe di complicare ulteriormente un percorso già discontinuo nelle ultime settimane.

Il Desenzano, invece, vuole confermare il proprio stato di forma e raccogliere punti importanti lontano da casa, consapevole che la vittoria potrebbe avvicinarli agli avversari di giornata in classifica.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Alcione Milano-Desenzano in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda l'Alcione Milano, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

La situazione è analoga per il Desenzano: nessuna notizia confermata su indisponibili o squalificati, e nessuna indicazione sulla formazione che scenderà in campo. Ulteriori dettagli arriveranno nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

L'Alcione Milano ha raccolto zero vittorie, quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Lecco, mentre il punto più basso del periodo rimane la sconfitta per 0-4 contro l'Union Brescia. Gli arancioni hanno segnato sei gol e ne hanno subiti dieci in questo arco di tempo, un dato che evidenzia difficoltà in fase difensiva.

Il Desenzano presenta invece un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. I lombardi vengono da due successi consecutivi: prima il 2-0 sui Dolomiti Bellunesi, poi la vittoria esterna per 1-2 sul campo del Folgore Caratese. In questo periodo la squadra ha segnato cinque gol e ne ha concessi tre, mostrando una tenuta difensiva più solida rispetto agli avversari di giornata.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2023, quando l'Alcione Milano si impose per 2-1 in casa in una gara di Serie D. Considerando i tre incontri disponibili, l'Alcione ha vinto due volte e il Desenzano non è mai riuscito a imporsi, con un solo pareggio all'attivo registrato nell'aprile 2023.

Classifica





Nel Girone A di Serie C 2026/27, l'Alcione Milano occupa l'ottava posizione mentre il Desenzano si trova al settimo posto, davanti agli avversari di giornata. Con i lombardi che precedono gli arancioni in classifica, questa sfida diretta vale punti concreti per entrambe le squadre nella corsa verso una posizione più tranquilla nella graduatoria.





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