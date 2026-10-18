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Serie C
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Dove vedere Alcione Milano-Desenzano in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Alcione Milano vs Desenzano
Alcione Milano
Desenzano
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Alcione Milano e Desenzano: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 10

Alcione Milano-Desenzano è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Gli abbonati Sky possono seguire il match sui canali Sky Sport, con la possibilità di guardare in mobilità tramite Sky Go. Chi preferisce lo streaming può accedere alla partita tramite NOW con il Pass Sport.

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Come vedere Alcione Milano-Desenzano con una VPN

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Alcione Milano-Desenzano: data e orario

Alcione Milano e Desenzano si affrontano nel Girone A della Serie C 2026/27, con entrambe le squadre che cercano punti per consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica.

Gli arancioni arrivano a questa sfida senza una vittoria nelle ultime quattro partite. Il pareggio per 1-1 contro il Lecco è il risultato più recente, e la pesante sconfitta per 0-4 subita contro l'Union Brescia pesa ancora sulla fiducia del gruppo.

Il Desenzano, dal canto suo, si presenta con un momento di forma decisamente migliore. I lombardi hanno vinto le ultime due gare, compresa la vittoria esterna per 1-2 sul campo del Folgore Caratese, e arrivano a questo incontro con slancio.

Per l'Alcione questa è un'occasione da non sprecare davanti al proprio pubblico. Una sconfitta rischierebbe di complicare ulteriormente un percorso già discontinuo nelle ultime settimane.

Il Desenzano, invece, vuole confermare il proprio stato di forma e raccogliere punti importanti lontano da casa, consapevole che la vittoria potrebbe avvicinarli agli avversari di giornata in classifica.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Alcione Milano-Desenzano in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda l'Alcione Milano, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

La situazione è analoga per il Desenzano: nessuna notizia confermata su indisponibili o squalificati, e nessuna indicazione sulla formazione che scenderà in campo. Ulteriori dettagli arriveranno nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

ALC

ALC - Forma

PRO
D2-2
BRE
S0-4
ALB
D1-1
TRE
D2-2
LEC
D1-1
Gol segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
DES

DES - Forma

LEC
S1-3
TRE
D0-0
JNG
D0-0
FRC
V1-2
DBE
V2-0
Gol segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

L'Alcione Milano ha raccolto zero vittorie, quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Lecco, mentre il punto più basso del periodo rimane la sconfitta per 0-4 contro l'Union Brescia. Gli arancioni hanno segnato sei gol e ne hanno subiti dieci in questo arco di tempo, un dato che evidenzia difficoltà in fase difensiva.

Il Desenzano presenta invece un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. I lombardi vengono da due successi consecutivi: prima il 2-0 sui Dolomiti Bellunesi, poi la vittoria esterna per 1-2 sul campo del Folgore Caratese. In questo periodo la squadra ha segnato cinque gol e ne ha concessi tre, mostrando una tenuta difensiva più solida rispetto agli avversari di giornata.

Precedenti

Testa a testa

Alcione MilanoPareggioDesenzano
2
1
0
Serie D
Alcione Milano badge
Alcione Milano
ALC
2
Desenzano badge
Desenzano
DES
1
FIN
Serie D
Desenzano badge
Desenzano
DES
1
Alcione Milano badge
Alcione Milano
ALC
1
FIN
Serie D
Alcione Milano badge
Alcione Milano
ALC
1
Desenzano badge
Desenzano
DES
0
FIN
4Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/3
Entrambe le squadre hanno segnato2/3

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2023, quando l'Alcione Milano si impose per 2-1 in casa in una gara di Serie D. Considerando i tre incontri disponibili, l'Alcione ha vinto due volte e il Desenzano non è mai riuscito a imporsi, con un solo pareggio all'attivo registrato nell'aprile 2023.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
9801164+1224
V
S
V
V
V
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
9540166+1019
V
D
D
V
D
3
OspitalettoOspitalettoOSP
9531156+918
V
D
V
S
D
4
TrentoTrentoTRE
9450125+717
V
D
D
V
D
5
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
95221410+417
V
D
V
V
V
6
TrevisoTrevisoTRE
10442107+316
V
S
D
V
D
7
LeccoLeccoLEC
10343129+313
V
D
D
S
D
8
DesenzanoDesenzanoDES
934287+113
V
V
D
D
S
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
93331413+112
S
V
D
V
S
10
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
92611314-112
D
D
D
S
D
11
LumezzaneLumezzaneLUM
103341114-312
S
D
V
S
V
12
PergolettesePergolettesePGT
925256-111
V
D
D
D
D
13
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
924379-210
S
S
D
S
D
14
NovaraNovaraNOV
9234812-49
S
V
S
D
D
15
AC CarpiAC CarpiCAP
102351420-69
V
S
S
S
D
16
Pro VercelliPro VercelliPRO
10235818-109
S
S
V
D
S
17
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
9144815-77
D
S
D
S
S
18
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
10136915-66
S
S
S
V
D
19
Giana ErminioGiana ErminioGIA
9054812-45
D
D
D
D
D
20
RenateRenateREN
9045814-64
D
D
S
S
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone A di Serie C 2026/27, l'Alcione Milano occupa l'ottava posizione mentre il Desenzano si trova al settimo posto, davanti agli avversari di giornata. Con i lombardi che precedono gli arancioni in classifica, questa sfida diretta vale punti concreti per entrambe le squadre nella corsa verso una posizione più tranquilla nella graduatoria.


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