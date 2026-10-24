Serie C - Game Week 11 24 ott 2026 - 11:30

Alcione Milano-AC Carpi è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Gli abbonati Sky possono seguire il match tramite Sky Go, mentre chi preferisce lo streaming può accedere alla partita con il Pass Sport di NOW.

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Alcione Milano-AC Carpi: data e orario

Alcione Milano e AC Carpi si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che ha significati opposti per le due squadre. Gli arancioni cercano continuità in casa, mentre i biancorossi hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

L'Alcione arriva a questo appuntamento con un momento di forma in crescita. I meneghini hanno battuto il Desenzano per 4-1 nell'ultima uscita, un risultato che ha interrotto una serie di quattro partite senza vittorie e ha ridato fiducia all'ambiente.

Prima di quel successo, gli arancioni avevano pareggiato per 1-1 contro il Lecco e per 2-2 contro il Trento, raccogliendo punti ma senza mai convincere del tutto. La pesante sconfitta per 0-4 subita contro l'Union Brescia resta il punto più basso di un periodo comunque discontinuo.

Il Carpi arriva invece da un momento difficile. I biancorossi hanno perso tre delle ultime quattro partite di campionato, cedendo contro Pergolettese, Pro Vercelli e Arzignano Valchiampo, e la classifica inizia a pesare in modo preoccupante.

L'unico risultato positivo recente per il Carpi è la vittoria per 3-1 contro il Lumezzane, che ha interrotto una serie negativa ma non è bastata a cambiare la tendenza generale. Tre sconfitte su cinque gare raccontano di una squadra in difficoltà.

Per seguire la partita in diretta TV e in live streaming, di seguito tutte le informazioni sui canali disponibili.

Formazioni

Per l'Alcione Milano non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche, né sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per il Carpi la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su indisponibili o sospesi, e nessuna indicazione sulla formazione che scenderà in campo. Ulteriori dettagli arriveranno nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

L'Alcione Milano presenta un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è il successo per 4-1 contro il Desenzano, preceduto dal pareggio per 1-1 contro il Lecco. In questo periodo la squadra ha segnato nove gol e ne ha subiti nove, con un andamento difensivo ancora da stabilizzare nonostante il miglioramento recente.

Il Carpi ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. I biancorossi vengono dalla vittoria per 3-1 contro il Lumezzane, ma prima avevano perso contro Pergolettese per 2-1, contro Pro Vercelli per 2-0 e contro Arzignano Valchiampo per 3-0. Complessivamente la squadra ha segnato sei gol e ne ha subiti nove nel periodo, con la tenuta difensiva che resta il problema principale.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2022, quando l'Alcione Milano si impose per 6-1 in casa in una gara di Serie D. Considerando i due incontri disponibili, l'Alcione ha vinto una volta e il Carpi ha vinto l'altro, con i biancorossi che si erano imposti per 1-0 nel novembre 2021.

Classifica





Nel Girone A di Serie C 2026/27, l'Alcione Milano occupa la settima posizione mentre il Carpi si trova al sedicesimo posto. Il divario in classifica trasforma questa sfida in uno scontro con implicazioni molto diverse: gli arancioni puntano a consolidarsi nella parte alta della graduatoria, mentre i biancorossi lottano per uscire dalla zona più pericolosa.





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