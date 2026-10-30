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Serie C
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Dove vedere AlbinoLeffe-Pergolettese in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

AlbinoLeffe vs Pergolettese
AlbinoLeffe
Pergolettese
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra AlbinoLeffe e Pergolettese: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 12

AlbinoLeffe-Pergolettese sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

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Come vedere AlbinoLeffe-Pergolettese con una VPN

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AlbinoLeffe-Pergolettese: data e orario

AlbinoLeffe e Pergolettese si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre che arrivano all'appuntamento con stati d'animo molto diversi.

I seriani dell'AlbinoLeffe occupano la decima posizione in classifica e cercano continuità dopo un avvio di stagione altalenante. Il pareggio per 0-0 contro il Renate nell'ultimo turno ha interrotto una serie di risultati utili ma lascia qualche rimpianto.

La Pergolettese, invece, arriva da un momento di forma convincente. I gialloblu hanno vinto le ultime tre partite di campionato, battendo nell'ordine Trento, Ospitaletto e Lumezzane, e si presentano a questa gara con la fiducia di chi sa di poter fare risultato anche lontano da casa.

Con la Pergolettese settima in classifica e l'AlbinoLeffe decima, i tre punti in palio potrebbero ridisegnare gli equilibri nella parte centrale della graduatoria. Entrambe le squadre hanno ragioni concrete per puntare alla vittoria.

I precedenti tra le due formazioni parlano di una rivalità equilibrata, con colpi di scena in entrambe le direzioni. L'ultimo scontro diretto in casa dell'AlbinoLeffe si è concluso con un netto 3-0 per i padroni di casa, un precedente che la Pergolettese vorrà cancellare.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire AlbinoLeffe-Pergolettese in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per l'AlbinoLeffe non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Sul fronte della Pergolettese la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali riguardo a indisponibili o alla formazione prevista. Ulteriori dettagli saranno resi noti più vicino alla partita.

Stato di forma

ALB

ALB - Forma

ALC
D1-1
CIT
V1-2
LUM
S3-2
NOV
D2-2
REN
D0-0
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
PGT

PGT - Forma

TRE
D0-0
ARZ
D2-2
CAP
V2-1
OSP
V2-3
LUM
V2-1
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'AlbinoLeffe ha raccolto due pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime cinque partite di Serie C, con il pareggio per 0-0 contro il Renate come risultato più recente. In precedenza i seriani avevano pareggiato 2-2 contro il Novara e perso 3-2 contro il Lumezzane, alternando momenti positivi a passi falsi. La vittoria esterna per 1-2 contro il Cittadella rimane il risultato più convincente del periodo. Nelle cinque gare considerate, l'AlbinoLeffe ha segnato sei reti e ne ha subite sei.

La Pergolettese presenta un ruolino di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite, senza subire sconfitte in campionato. I gialloblu hanno battuto il Lumezzane per 2-1 nell'ultima giornata, dopo aver superato l'Ospitaletto per 2-3 in trasferta e l'AC Carpi per 2-1. Prima di questa striscia positiva, la squadra aveva pareggiato 2-2 contro l'Arzignano Valchiampo e 0-0 contro il Trento. Nelle cinque partite la Pergolettese ha segnato nove reti e ne ha concesse quattro.

Precedenti

Testa a testa

AlbinoLeffePareggioPergolettese
3
2
0
Serie C
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
3
Pergolettese badge
Pergolettese
PGT
0
FIN
Serie C
Pergolettese badge
Pergolettese
PGT
0
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
0
FIN
Serie C
Pergolettese badge
Pergolettese
PGT
1
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
2
FIN
Serie C
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
3
Pergolettese badge
Pergolettese
PGT
0
FIN
Serie C
Pergolettese badge
Pergolettese
PGT
1
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
1
FIN
9Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo scontro diretto tra le due formazioni risale all'aprile 2026, quando l'AlbinoLeffe ha battuto la Pergolettese per 3-0 in casa in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili, il bilancio è di tre vittorie per l'AlbinoLeffe contro una della Pergolettese, con un pareggio a completare il quadro; i seriani hanno segnato nove reti complessive contro le tre dei gialloblu in questi incroci.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
11902186+1227
S
V
V
S
V
2
TrentoTrentoTRE
11650176+1123
V
V
V
D
D
3
Union BresciaUnion BresciaBRE
11641199+1022
V
S
V
D
D
4
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
116231611+520
V
S
V
D
V
5
TrevisoTrevisoTRE
11542128+419
V
V
S
D
V
6
OspitalettoOspitalettoOSP
115331811+718
S
S
V
D
V
7
PergolettesePergolettesePGT
11452109+117
V
V
V
D
D
8
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
113621817+115
S
V
D
D
D
9
LeccoLeccoLEC
113531411+314
D
V
D
D
S
10
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
113531615+114
D
D
S
V
D
11
DesenzanoDesenzanoDES
113441013-313
S
S
V
V
D
12
LumezzaneLumezzaneLUM
113351216-412
S
S
D
V
S
13
AC CarpiAC CarpiCAP
113351621-512
V
V
S
S
S
14
Pro VercelliPro VercelliPRO
113351019-912
V
S
S
V
D
15
Giana ErminioGiana ErminioGIA
112541214-211
V
V
D
D
D
16
NovaraNovaraNOV
112451016-610
S
D
S
V
S
17
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
11245814-610
S
S
S
S
D
18
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
112451118-710
S
V
D
S
D
19
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
111461117-67
D
S
S
S
V
20
RenateRenateREN
11056916-75
D
S
D
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone A di Serie C, la Pergolettese occupa la settima posizione mentre l'AlbinoLeffe si trova al decimo posto: una vittoria potrebbe avvicinare i padroni di casa agli ospiti e rimescolare la zona di metà classifica.

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