Serie C - Game Week 12 30 ott 2026 - 15:30

AlbinoLeffe-Pergolettese sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Come vedere AlbinoLeffe-Pergolettese con una VPN

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AlbinoLeffe-Pergolettese: data e orario

AlbinoLeffe e Pergolettese si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre che arrivano all'appuntamento con stati d'animo molto diversi.

I seriani dell'AlbinoLeffe occupano la decima posizione in classifica e cercano continuità dopo un avvio di stagione altalenante. Il pareggio per 0-0 contro il Renate nell'ultimo turno ha interrotto una serie di risultati utili ma lascia qualche rimpianto.

La Pergolettese, invece, arriva da un momento di forma convincente. I gialloblu hanno vinto le ultime tre partite di campionato, battendo nell'ordine Trento, Ospitaletto e Lumezzane, e si presentano a questa gara con la fiducia di chi sa di poter fare risultato anche lontano da casa.

Con la Pergolettese settima in classifica e l'AlbinoLeffe decima, i tre punti in palio potrebbero ridisegnare gli equilibri nella parte centrale della graduatoria. Entrambe le squadre hanno ragioni concrete per puntare alla vittoria.

I precedenti tra le due formazioni parlano di una rivalità equilibrata, con colpi di scena in entrambe le direzioni. L'ultimo scontro diretto in casa dell'AlbinoLeffe si è concluso con un netto 3-0 per i padroni di casa, un precedente che la Pergolettese vorrà cancellare.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire AlbinoLeffe-Pergolettese in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per l'AlbinoLeffe non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Sul fronte della Pergolettese la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali riguardo a indisponibili o alla formazione prevista. Ulteriori dettagli saranno resi noti più vicino alla partita.

Stato di forma

L'AlbinoLeffe ha raccolto due pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime cinque partite di Serie C, con il pareggio per 0-0 contro il Renate come risultato più recente. In precedenza i seriani avevano pareggiato 2-2 contro il Novara e perso 3-2 contro il Lumezzane, alternando momenti positivi a passi falsi. La vittoria esterna per 1-2 contro il Cittadella rimane il risultato più convincente del periodo. Nelle cinque gare considerate, l'AlbinoLeffe ha segnato sei reti e ne ha subite sei.

La Pergolettese presenta un ruolino di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite, senza subire sconfitte in campionato. I gialloblu hanno battuto il Lumezzane per 2-1 nell'ultima giornata, dopo aver superato l'Ospitaletto per 2-3 in trasferta e l'AC Carpi per 2-1. Prima di questa striscia positiva, la squadra aveva pareggiato 2-2 contro l'Arzignano Valchiampo e 0-0 contro il Trento. Nelle cinque partite la Pergolettese ha segnato nove reti e ne ha concesse quattro.

Precedenti

L'ultimo scontro diretto tra le due formazioni risale all'aprile 2026, quando l'AlbinoLeffe ha battuto la Pergolettese per 3-0 in casa in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili, il bilancio è di tre vittorie per l'AlbinoLeffe contro una della Pergolettese, con un pareggio a completare il quadro; i seriani hanno segnato nove reti complessive contro le tre dei gialloblu in questi incroci.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, la Pergolettese occupa la settima posizione mentre l'AlbinoLeffe si trova al decimo posto: una vittoria potrebbe avvicinare i padroni di casa agli ospiti e rimescolare la zona di metà classifica.

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