





Come vedere Albania-Lussemburgo con una VPN

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Albania-Lussemburgo: data e orario

Albania e Lussemburgo si affrontano in un'amichevole internazionale, con entrambe le nazionali che arrivano all'appuntamento dopo una serie di risultati difficili nelle ultime settimane.

I Kuqezinjtë vengono da quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'ultima è arrivata contro Israele, un ko che ha prolungato un periodo di forma negativa iniziato già nei playoff di qualificazione ai Mondiali contro Inghilterra e Polonia.

Il Lussemburgo, invece, ha mostrato segnali più incoraggianti. La squadra di Jeff Strasser aveva trovato continuità in Nations League, battendo Malta due volte di fila in marzo. La sconfitta per 1-0 contro l'Italia nel più recente impegno amichevole ha però interrotto quel momento positivo.

Per l'Albania si tratta di una partita in cui recuperare fiducia. Sylvinho ha bisogno di risposte da un gruppo che non vince da ottobre e che ha mancato la qualificazione al Mondiale dopo aver ceduto nei playoff.

Il Lussemburgo, dal canto suo, cerca conferme di crescita contro un avversario europeo di livello superiore alla media dei loro impegni recenti. La sfida rappresenta un banco di prova utile per entrambe le panchine.

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Formazioni





Stato di forma

L'Albania ha raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque partite, con quattro sconfitte. L'unico successo è arrivato contro Andorra nei playoff mondiali, mentre le sconfitte includono il 2-1 subito dalla Polonia e lo 0-2 contro l'Inghilterra nella stessa fase. Le due uscite più recenti, contro Ucraina e Israele in amichevole, si sono concluse entrambe con una sconfitta per 1-0.

Il Lussemburgo ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. Il momento migliore è stato il doppio successo contro Malta in Nations League, con un 3-0 e un 2-0. Le sconfitte sono arrivate contro Irlanda del Nord, Germania e, più di recente, contro l'Italia per 1-0 in amichevole il 3 giugno 2026.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale al 4 giugno 2017, quando il Lussemburgo si impose 2-1 sull'Albania in un'amichevole. Nei cinque precedenti disponibili, il Lussemburgo ha vinto tre volte e l'Albania due, con i Kuqezinjtë che hanno ottenuto il loro miglior risultato nella serie con un 3-0 in Lussemburgo nel giugno 2007.

Classifica









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