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Serie A
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Guarda su DAZN
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere AC Milan-Juventus in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Serie A tra AC Milan e Juventus: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 2

Milan-Juventus femminile è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito il canale e il link per seguire la partita in streaming live.

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AC Milan-Juventus: domenica 4 ottobre ore 15:00

Il big match della Serie A femminile mette di fronte AC Milan e Juventus in una sfida che racconta molto sullo stato di salute delle due squadre in questo momento della stagione.

Le bianconere arrivano a questa partita con il morale alto dopo una settimana intensa: la vittoria per 3-0 in casa dell'Hacken in Champions League ha confermato la solidità del gruppo guidato da Isaac Guerrero, capace di imporsi anche in Europa con autorità.

Il Milan di Suzanne Bakker attraversa invece un periodo difficile. Le rossonere hanno perso le ultime due partite tra Serie A Women's Cup e campionato, subendo quattro gol dal Como alla prima giornata e cedendo proprio alla Juventus in coppa.

Le rossonere cercano una reazione davanti al proprio pubblico mentre per le bianconere si tratta di consolidare la propria candidatura alle posizioni di vertice.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in streaming, tutte le informazioni sono riportate di seguito.

Stato di forma

MIL

MIL - Forma

NAP
D0-0
INT
S1-0
PAR
V3-1
TER
S1-0
COM
S4-1
Gol segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
JUV

JUV - Forma

STP
V0-3
STP
D1-1
BEN
S1-2
NAP
V3-1
BKH
V0-3
Gol segnato (subito)
11/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Milan arriva a questa partita con un ruolino recente preoccupante: nelle prime quattro gare in questa stagione le rossonere hanno collezionato una vittoria, un pareggio e due sconfitte. L'unico successo è arrivato contro il Como per 2-1 in Serie A Women's Cup, mentre le ultime due uscite si sono concluse con due sconfitte, incluso il 4-1 subito dal Como alla prima giornata.

La Juventus presenta un quadro molto diverso. Le bianconere hanno vinto tre delle ultime cinque partite, compresa la netta affermazione per 3-0 in casa dell'Hacken e il 3-1 rifilato al Napoli in campionato. L'unica sconfitta recente è arrivata contro il Benfica in Champions League per 2-1.

Precedenti

Testa a testa

AC MilanPareggioJuventus
2
1
2
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
FIN
Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
AC Milan badge
AC Milan
MIL
0
FIN
Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
2
Juventus badge
Juventus
JUV
2
FIN
Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
0
Juventus badge
Juventus
JUV
6
FIN
5Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Nell'ultimo precedente diretto, disputato in Serie A nel marzo 2026, la Juventus ha vinto 1-0 in casa del Milan. Guardando alle cinque sfide più recenti tra le due squadre, la Juventus ha ottenuto tre vittorie contro una del Milan, con un pareggio a completare il quadro. Le bianconere hanno segnato dodici gol complessivi in questi confronti, a fronte dei sei realizzati dalle rossonere.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
110020+23
V
2
Como WomenComo WomenCOM
110021+13
V
3
Calcio Como 1907Calcio Como 1907COM
110041+33
V
4
JuventusJuventusJUV
110031+23
V
5
RomaRomaROM
110031+23
V
6
Ternana FemminileTernana FemminileTER
21013303
V
S
7
FiorentinaFiorentinaFIO
21012203
V
S
8
LazioLazioLAZ
10100001
D
9
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
201112-11
S
D
10
AC MilanAC MilanMIL
100114-30
S
11
SassuoloSassuoloSAS
200215-40
S
S
12
S.S.D. Napoli FemminileS.S.D. Napoli FemminileNAP
100113-2-4
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
Retrocessione


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