Dove vedere AC Milan-Juventus in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Serie A - Game Week 2 4 ott 2026 - 09:00

Milan-Juventus femminile è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito il canale e il link per seguire la partita in streaming live.

Come vedere AC Milan-Juventus con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

AC Milan-Juventus: domenica 4 ottobre ore 15:00

Il big match della Serie A femminile mette di fronte AC Milan e Juventus in una sfida che racconta molto sullo stato di salute delle due squadre in questo momento della stagione.

Le bianconere arrivano a questa partita con il morale alto dopo una settimana intensa: la vittoria per 3-0 in casa dell'Hacken in Champions League ha confermato la solidità del gruppo guidato da Isaac Guerrero, capace di imporsi anche in Europa con autorità.

Il Milan di Suzanne Bakker attraversa invece un periodo difficile. Le rossonere hanno perso le ultime due partite tra Serie A Women's Cup e campionato, subendo quattro gol dal Como alla prima giornata e cedendo proprio alla Juventus in coppa.

Le rossonere cercano una reazione davanti al proprio pubblico mentre per le bianconere si tratta di consolidare la propria candidatura alle posizioni di vertice.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in streaming, tutte le informazioni sono riportate di seguito.

Stato di forma

Il Milan arriva a questa partita con un ruolino recente preoccupante: nelle prime quattro gare in questa stagione le rossonere hanno collezionato una vittoria, un pareggio e due sconfitte. L'unico successo è arrivato contro il Como per 2-1 in Serie A Women's Cup, mentre le ultime due uscite si sono concluse con due sconfitte, incluso il 4-1 subito dal Como alla prima giornata.

La Juventus presenta un quadro molto diverso. Le bianconere hanno vinto tre delle ultime cinque partite, compresa la netta affermazione per 3-0 in casa dell'Hacken e il 3-1 rifilato al Napoli in campionato. L'unica sconfitta recente è arrivata contro il Benfica in Champions League per 2-1.

Precedenti

Nell'ultimo precedente diretto, disputato in Serie A nel marzo 2026, la Juventus ha vinto 1-0 in casa del Milan. Guardando alle cinque sfide più recenti tra le due squadre, la Juventus ha ottenuto tre vittorie contro una del Milan, con un pareggio a completare il quadro. Le bianconere hanno segnato dodici gol complessivi in questi confronti, a fronte dei sei realizzati dalle rossonere.

Classifica





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV