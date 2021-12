Douglas Costa "imperdonabile": cancella le foto con la maglia del Gremio e snobba i tifosi

Douglas Costa è arrivato al Gremio come candidato a diventare uno dei migliori giocatori del campionato di calcio brasiliano, per una stagione, quella del 2021, che prometteva di essere da sogno.

Alla fine, però, sia il Gremio, retrocesso in Serie B, che Douglas Costa sono state le grandi delusioni dell'incubo vissuto dalla formazione tricolore.

Douglas Costa ha deciso di mettere in mostra il suo repertorio solo nell'ultimo turno, quando la squadra non dipendeva più dai propri risultati, ma da quelli degli altri campi. Il numero 10 non ha praticamente commesso errori contro l'Atletico Mineiro: ha partecipato al gol, ha segnato una rete e ha partecipato attivamente alla vittoria conquistata per 4-3.

Ma è senza palla al piede che Douglas Costa ha commesso gli errori peggiori: come riporta GOAL Brasile, l'ex Juventus e Bayern Monaco aveva programmato il proprio matrimonio proprio per il giorno dell'ultimo turno di campionato, cancellando, giorni prima, le foto riferite al Gremio presenti nel proprio account Intsagram dopo che lo stesso club gli aveva negato la possibilità di festeggiare.

Non ha semplicemente voltato le spalle al club che diceva di amare: lo ha fatto nel modo più doloroso posisbile. Ha snobbato la sofferenza dei tifosi esultando, al suo goal, con volto disinteressato rivolto agli stessi tifosi, facendo un cenno di saluto con la mano, indicando il desiderio di andar via da un club che, anni prima, diceva di amare.

E lo ha fatto letteralmente voltando le spalle ai fan, mostrando il numero di maglia con il nome sopra. In una delle peggiori notti della storia del Gremio, Douglas Costa ha pensato solo a se stesso.