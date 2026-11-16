Doppio infortunio alla Juventus, Celik e Zhegrova si fermano in Nazionale: come stanno i due bianconeri

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Il terrore dei club ha nuovamente preso forma alla Juventus. La sosta per gli impegni delle Nazionali ha portato in dote ai bianconeri un doppio infortunio: si sono infatti fermati per un guaio fisico sia Zeki Celik che Edon Zhegrova, entrambi con la rispettiva Nazionale.

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Celik non ha partecipato all'ultima partita della Turchia nella fase a gironi della Lega A di Nations League, persa contro la Francia. E il motivo è legato proprio a un guaio fisico rimediato dall'ex jolly della Roma.

Zhegrova farà lo stesso con il Kosovo, impegnato mercoledì sera in casa dell'Irlanda nell'ultima partita della Lega B della competizione. Il forfait è certo: l'ex giocatore del Lille ha già abbandonato il ritiro della propria Nazionale.

L'INFORTUNIO DI CELIK

Celik avrebbe dovuto prendere parte dal primo minuto alla sfida contro la Francia, ininfluente per una Turchia già eliminata e certa di retrocedere nella Lega B: il ct Sergen Yalçin, ct turco ed erede di Vincenzo Montella, lo aveva inserito nell'undici titolare dopo avergli riservato appena una ventina di minuti contro il Belgio.

Il giocatore della Juventus, alla fine, in campo non si è visto: a fermarlo è stato un problema al bicipite femorale accusato nel riscaldamento. Si tratta della stessa zona che lo aveva costretto al forfait dopo Juve-Rennes di fine ottobre, consentendogli di tornare in campo solo a Firenze a ridosso della sosta.

Celik dovrà ora sottoporsi a degli accertamenti di rito per capire l'effettiva serietà del problema muscolare accusato a Bordeaux. Con Spalletti e lo stesso calciatore a incrociare le dita, sperando che questa volta non si tratti di nulla di particolarmente importante.

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L'INFORTUNIO DI ZHEGROVA

Ma lo stop di Celik non rappresenta l'unica brutta notizia per la Juventus proveniente dalle Nazionali: nelle stesse ore si è fermato anche un altro elemento della rosa di Spalletti, ovvero Edon Zhegrova, sempre a causa di un problema fisico.

Come rivelato dal Bianconero, l'ex esterno del Lille ha lasciato il ritiro del Kosovo e dunque non potrà prendere parte alla sfida finale di Nations League contro l'Irlanda, in programma martedì sera. Il motivo del suo forfait non è ancora venuto alla luce.

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Si tratta di un passo indietro pesante per Zhegrova, che aveva appena disputato 82 minuti nella partita pareggiata senza reti contro Israele. Anche in questo caso le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico della Juventus, in attesa di capire i suoi eventuali tempi di recupero.