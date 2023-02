Da Rossano alla scena internazionale: Domenico Tedesco è il nuovo CT del Belgio

L'allenatore italiano, dopo le esperienze in Bundesliga, viene nominato alla guida dei Red Devils per il dopo-Martinez.

Da Rossano alla Germania, quindi le tante esperienze in panchina, prima di lasciare il segno nella scena del calcio internazionale: Domenico Tedesco nel corso degli anni ha fatto parlare di sé.

A ragion veduta, tra l'altro: il classe 1985 ha iniziato il suo percorso da tecnico guidando le giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, prima di conquistare una difficilissima salvezza allErzgebirge Aue in 2. Bundesliga.

L'esplosione, comunque, è allo Schalke 04: secondo posto alla prima stagione, dietro al Bayern Monaco, e semifinale di DFB-Pokal persa contro l'Eintracht Francoforte. Nel breve riassunto della carriera di Tedesco inseriamo anche l'esperienza in Russia, allo Spartak Mosca, culminata con un secondo posto nella stagione 2020/21.

E adesso è arrivata la meritata consacrazione: l'allenatore italiano è stato nominato nuovo allenatore del Belgio, dopo l'addio di Roberto Martinez.

Avrà il compito di far ripartire il progetto dei Red Devils, naufragato dopo i Mondiali in Qatar: lui, che tra le diverse esperienze in Bundesliga citate ha conquistato anche un trofeo.

Nell'ultima con il RB Lipsia (terminata con l'esonero del settembre 2022), Tedesco ha alzato al cielo la DFB-Pobal. Meritata, per il percorso svolto. E adesso la nuova sfida per l'allenatore originario della Calabria.