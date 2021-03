Disastro Italia: zero squadre ai quarti di Champions League

Negli ultimi anni la Serie A aveva portato sempre almeno una squadra tra i quarti di Champions: stavolta tutte fuori, enorme delusione.

Tre inglesi, due tedesche, una spagnola, una francese, una portoghese. Zero italiane. La grande assente dei quarti di Champions League è la Serie A, che dopo aver portato tre squadre agli ottavi ha fallito l'inserimento dei suoi club tra le migliori otto d'Europa.

Se l'Inter era stata eliminata ai gironi e nemmeno retrocessa in Europa League, le tre qualificate agli ottavi sono cadute una dopo l'altra. Per i tre addii, o arrivederci, alla Champions, hanno influito le sconfitte dell'andata, di fatto tre su tre: Juventus, Atalanta e Lazio sconfitte rispettivamente da Porto, Real Madrid e Bayern Monaco.

La squadra che si è avvicinata più ai quarti è la Juventus, vittoriosa contro il Porto al ritorno, ma con un risultato (di 3-2) non abbastanza largo per poter continuare a giocare la Champions. Male invece l'Atalanta, battuta anche al Bernabeu per 3-1. Così come l'Aquila, superata in Baviera.

Nelle edizioni 2017, 2018, 2019 e 2020, l'Italia ha sempre avuto almeno una squadra ai quarti di Champions: la Serie A torna indietro di anni, visto che nel 2015/2016, edizione vinta dal Real Madrid, nessuna compagine del Bel Paese riuscì ad andare oltre gli ottavi.

Allora, quando la Serie A poteva contare solo su due posti più uno nel torneo, situazione ancora più allarmante, visti i k.o di Roma e Juventus tra le migliori sedici e quello della Lazio nei turni preliminari. Nel nuovo millennio, in generale, l'Italia è crollata sempre più.

I tempi delle tre semifinaliste Inter, Milan e Juventus sembrano essere oramai un lontano ricordo. Se stupisce la mancanza di squadre italiane ai quarti, monopolizzati da spagnole, inglesi e tedesche da anni, la realtà dei fatti vede la Serie A lontanissima in maniera continua dai vecchi fasti.

Del resto nel 2015 l'unica squadra ai quarti fu la Juventus, nel 2014 le italiane vennero eliminate tutte prima di tale fase, nel 2013 vi approdò ancora una volta solo Madama, e prima ancora furono solamente Milan e Inter, rispettivamente nel 2012 e nel 2011 a rapprenstare la Serie A tra le top otto di Champions.

Un disastro che ovviamente ha portato a zero trofei: l'ultimo rimane quello del Triplete interista nel 2010. Da allora due finali perse dalla Juventus e tanta, tanta delusione. Forse dovuta anche ad una malrisposta, esagerata, fiducia.