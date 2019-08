DIRETTA: Juventus-Napoli LIVE - dove vederla in tv e streaming

Settembre non è ancora iniziato ma allo 'Stadium' è già ora di uno scontro al vertice: la , campione d' da otto anni consecutivi, ospita il per la seconda giornata di .

La squadra di Ancelotti, seconda nella scorsa stagione, è una delle maggiori pretendenti al trono della Juventus e una vittoria a galvanizzerebbe sicuramente l'ambiente.

Sarri, grande ex della gara, stasera non sarà sulla panchina della Juventus causa postumi della polmonite. Così come in campo non ci sarà Chiellini, vittima di un grave infortunio proprio nell'allenamento di ieri. Nel Napoli assente Milik, mentre è stato convocato Lozano.

Nella scorsa stagione Juventus-Napoli terminò sul risultato di 3-1: al vantaggio di Mertens risposero una doppietta di Mandzukic e Leonardo Bonucci.

L'ultima e unica vittoria del Napoli allo 'Stadium' è datata 22 aprile 2018, quando gli azzurri espugnarono Torino grazie al colpo di testa di Koulibaly in pieno recupero. L'allenatore di quella squadra? Maurizio Sarri...