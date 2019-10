DIRETTA: Inter-Borussia Dortmund LIVE - dove vederla in tv e streaming

L’ultima volta che e si sono incrociate risale ai quarti di finale della Coppa Uefa 1993-94; i nerazzurri vinsero con uno score complessivo di 4-3, alzando alla fine il trofeo.

L’Inter non vince da sei partite in competizioni UEFA contro squadre tedesche; l’ultimo successo (3-2) dei nerazzurri risale a marzo 2011, contro il , in .

Il ha subito soltanto due goal nelle ultime otto partite della fase a gironi di Champions League, tenendo la porta inviolata in sette di queste.

Barella potrebbe diventare il quarto giocatore dell’Inter a segnare nelle prime due gare casalinghe di Champions League, dopo Mauro Icardi, Alessandro Altobelli e Roberto Boninsegna.

Antonio Conte non ha mai perso un match casalingo nella fase a gironi di Champions League (4V, 6N); gli unici allenatori ad aver messo in fila più partite casalinghe senza sconfitte in questa fase sono stati Frank Rijkaard (12) e Josef Heynckes (11).

Nel successo per 2-0 contro lo Slavia Praga, Achraf Hakimi (20 anni, 332 giorni) è diventato il quarto giocatore del Borussia Dortmund al di sotto dei 21 anni a segnare per il club in Champions League dall’inizio della scorsa stagione. Nessuna altra squadra ha fatto meglio.

Antonio Conte ha esordito da giocatore in Champions League proprio contro il Borussia Dortmund con la maglia della , nel settembre 1995; segnò il terzo goal nel match vinto dai bianconeri per 3-1.

Nel caso in cui scenda in campo, Jadon Sancho, diventerebbe il 52° Under 20 a collezionare 10 presenze in Champions League, ma soltanto il quarto inglese, dopo Walcott, Trent Alexander-Arnold e Jack Wilshere.