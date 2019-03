DIRETTA: Cagliari-Inter LIVE - Dove vederla in tv e streaming

Inter chiamata a riprendere il cammino dopo il contestatissimo pari di Firenze: ostacolo Cagliari per la truppa Spalletti nell'anticipo del ventiseiesimo turno di Serie A.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I nerazzurri dovranno difendere il terzo posto dall'assalto di Milan e Roma, distanti rispettivamente due e tre lunghezze: non sarà facile sul campo dei sardi, sei punti sopra la zona retrocessione e desiderosi di tirarsi ulteriormente fuori dal calderone delle pericolanti.

All'andata vinse l'Inter per 2-0: al primo goal di Lautaro Martinez seguì quello nel finale di Matteo Politano, entrambi al battesimo di fuoco della prima rete interista.

Alla 'Sardegna Arena' non ci sarà Mauro Icardi, non convocato per la quinta volta di fila: altra difficoltà in più per i lombardi, attesi da un tour de force nei prossimi giorni.