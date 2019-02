DIRETTA: Siviglia-Lazio LIVE - dove vederla in tv e streaming

La Lazio dovrà ribaltare la sconfitta dell'andata all'Olimpico, ma non sarà un'impresa facile nella tana del Siviglia, 'esperta' di Europa League.

La Lazio è attesa da una sfida decisiva per il futuro dell'Europa League. Il ritorno dei sedicesimi di finale contro il Siviglia è già arrivato. Questa sera la squadra di Simone Inzaghi dovrà compiere un'impresa per ribaltare il risultato di 0-1 maturato all'Olimpico, con la firma di Ben Yedder.

SIVIGLIA-LAZIO: DIRETTA TV E STREAMING

Come tutta l'Europa League, anche la partita tra Siviglia e Lazio è un'esclusiva di Sky. La gara in chiaro su TV8 per questa giornata è Inter-Rapid Vienna. Sarà quindi possibile vedere Siviglia-Lazio solo sui canali SKY SPORT UNO (canale 201 del satellite) e SKY SPORT (canale 253 del satellite). Per tutti gli abbonati si Sky sarà possibile guardarla anche in streaming grazie a SkyGo, disponibile su computer, tablet e smartphone.

Restate qui su Goal per seguire invece la diretta testuale dell'incontro. Calcio d'inizio alle 18, ma gli aggiornamenti in tempo reale andranno avanti per tutta la giornata, da ora fino al triplice fischio.