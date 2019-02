DIRETTA: Schalke-Manchester City LIVE - dove vederla in tv e streaming

Forse è l'ottavo di finale più sbilanciato della Champions League, sulla carta; ma lo Schalke proverà a fare uno sgambetto al Manchester City.

Il Manchester City mai come quest'anno è uno dei grandi favoriti per la vittoria finale della Champions League. Per inseguire il sogno, però, bisogna battere lo Schalke 04 nel doppio confronto che inizierà questa sera alle 21, per gli ottavi di finale.

SCHALKE-MANCHESTER CITY: DIRETTA TV E STREAMING

La partita in chiaro trasmessa dalla Rai per questa giornata è Atletico-Juventus. Schalke-Manchester City sarà quindi un'esclusiva di Sky. Verrà trasmessa sui canali SKY SPORT FOOTBALL (canale 203 del satellite) e SKY SPORT (canale 253 del satellite). Potrete vederla anche in streaming grazie alla piattaforma SkyGo, disponibile su computer, tablet e smartphone.

Qui su Goal seguiremo la diretta testuale della partita, senza perdere neanche un'azione. Quindi, non possessori di Sky, questa è la pagina giusta per voi. Il calcio d'inizio è puntato per le ore 21, ma ci saranno aggiornamenti durante tutto il giorno, comprese le probabili formazioni.