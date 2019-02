DIRETTA: Roma-Milan LIVE - dove vederla in tv e streaming

La Roma prova a uscire dalla crisi nel posticipo della ventiduesima giornata contro il Milan, i rossoneri vogliono allungare al quarto posto.

Posticipo dal sapore di Champions League all'Ollimpico dove la Roma, reduce dalla pesantissima sconfitta per 7-1 subita contro la Fiorentina in Coppa Italia, ospita il Milan per la ventiduesima giornata di Serie A.

I giallorossi in caso di vittoria scavalcherebbero proprio i rossoneri al quarto posto e uscirebbero da una situazione che si è fatta difficile anche a livello ambientale dopo il pareggio in rimonta subito a Bergamo contro l'Atalanta e la sofferta vittoria casalinga contro il Torino.

Il Milan, archiviato il caso Higuain e la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Juventus, invece è ripartito grazie alle due belle prestazioni contro il Napoli prima in campionato e poi in Coppa Italia.

All'andata a vincere furono i rossoneri in pieno recupero grazie al goal siglato da Cutrone proprio su assist di Higuain.

ROMA-MILAN: DIRETTA TV E STREAMING

Roma-Milan verrà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 372 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Inoltre gli abbonati a Sky potranno vedere la gara in diretta streaming su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go.

Chi non possiede l'abbonamento o non potrà vedere la gara avrà la possibilità di seguire Roma-Milan in diretta testuale su Goal per tutta la giornata: dalle curiosità alle probabili formazioni fino alla cronaca del match.