DIRETTA: Napoli-Zurigo LIVE - dove vederla in tv e streaming

Il Napoli riceve lo Zurigo per il ritorno dei sedicesimi di Europa League: si parte dal 3-1 ottenuto dagli azzurri all'andata.

Il Napoli, forte del successo per 3-1 ottenuto una settimana fa in Svizzera, ospita lo Zurigo per il ritorno dei sedicesimi di Europa League: per gli azzurri, l'approdo agli ottavi di finale sembra una pura formalità.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

NAPOLI-ZURIGO: DIRETTA TV E STREAMING

Napoli-Zurigo sarà visibile in diretta e in esclusiva da Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite e 372 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport (253 del satellite). In streaming, per gli abbonati Sky, il match verrà trasmesso tramite l'app Sky Go.

Su Goal, inoltre, racconteremo ogni istante del match del San Paolo attraverso diretta testuale: dal prepartita al live minuto per minuto, restate sulla nostra pagina per non perdervi nulla di Napoli-Zurigo di Europa League.