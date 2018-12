DIRETTA: Napoli-Bologna LIVE - Dove vederla in tv e streaming

Il Napoli dovrà riscattare la sconfitta di San Siro contro l'Inter, mentre il Bologna ha bisogno di risposte da Pippo Inzaghi.

Il Napoli vuole ripartire in Serie A dopo la sconfitta contro l'Inter, anche proprio per tenere a debita distanza i nerazzurri dal secondo posto, oltre ovviamente che per non far scappare ancora di più la Juventus. Il Bologna ha bisogno di punti per la salvezza e valuta la posizione di Pippo Inzaghi.

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

La partita tra Napoli e Bologna sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La partita sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go, sempre solo per gli abbonati.

Restate qui su Goal per seguire la diretta testuale del match, oltre ovviamente a tutte le notizie e alle anticipazioni di formazioni di Napoli e Bologna.