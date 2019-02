DIRETTA: Manchester United-PSG LIVE! 0-2, Mbappè

Supersfida a Old Traffford per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: di fronte Manchester United e PSG.

94' MANCHESTER UNITED-PSG 0-2 - FINISCE QUA! Il PSG sfodera un grande secondo tempo e chiude sullo 0-2 il primo round degli ottavi di finale. Decisive le reti di Kimpembe e Mbappè.

91' MANCHESTER UNITED-PSG 0-2 - Saltano i nervi in casa United: altra brutta entrata e giallo per Shaw.

89' MANCHESTER UNITED-PSG 0-2 - ESPULSO POGBA! Bruttissima entrata di Pogba su Dani Alves, secondo giallo ed espulsione per l'ex Juventus, che dunque salterà anche il match di ritorno.

87' MANCHESTER UNITED-PSG 0-2 - Dani Alves prova la botta su punizione da lontano, palla sulla barriera.

84' MANCHESTER UNITED-PSG 0-2 - Cambio nello United: dentro Lukaku al posto di Rashford.

83' MANCHESTER UNITED-PSG 0-2 - Destro a giro di Herrera dal limite, lo spagnolo non trova la porta.

81' MANCHESTER UNITED-PSG 0-2 - Cambio nel PSG: fuori Di Maria, dentro Dagba.

79' MANCHESTER UNITED-PSG 0-2 - Ritmi di gioco più bassi ora, il PSG gestisce il possesso.

76' MANCHESTER UNITED-PSG 0-2 - Mata riceve palla in area e tenta un sinistro schiacciato sul primo palo, palla sul fondo.

74' MANCHESTER UNITED-PSG 0-2 - Finisce la partita di Verratti: nel PSG entra Paredes.

74' MANCHESTER UNITED-PSG 0-2 - Herrera prova ancora la conclusione da fuori, ma trova l'opposizione di Verratti.

71' MANCHESTER UNITED-PSG 0-2 - Herrera cerca il destro dal limite ma viene murato.

70' MANCHESTER UNITED-PSG 0-2 - Il PSG di Tuchel sembra in totale controllo del match, la formazione di casa non riesce a trovare trame pericolose.

67' MANCHESTER UNITED-PSG 0-2 - Il Manchester United prova ora a riordinare le idee dopo una fase di gioco complicatissima.

64' MANCHESTER UNITED-PSG 0-2 - Bernat entra in area dalla sinistra e spara potente, De Gea ci mette ancora i guantoni.

63' MANCHESTER UNITED-PSG 0-2 - OCCASIONE PSG! Mbappè sfugge in profondità e si presenta in area tutto solo, ma De Gea capisce il tentativo di tocco morbido del francese ed evita il colpo del ko.

62' MANCHESTER UNITED-PSG 0-2 - Dani Alves entra duramente su Pogba e viene ammonito.

61' MANCHESTER UNITED-PSG 0-2 - GOAL DI MBAPPE'! Cross basso di Di Maria per Mbappè, che brucia i centrali dello United e devia in rete sotto porta.

59' MANCHESTER UNITED-PSG 0-1 - Destro al volo tentato da Herrera dal limite, palla di poco a lato.

57' MANCHESTER UNITED-PSG 0-1 - OCCASIONE PSG! Ancora ospiti pericolosi su calcio d'angolo, Dani Alves conclude al volo da fuori e trova la deviazione di Pogba, la palla sfiora il palo.

55' MANCHESTER UNITED-PSG 0-1 - Marquinhos lancia in profondità Di Maria, che calcia da posizione defilata ma colpisce in pieno Young.

54' MANCHESTER UNITED-PSG 0-1 - GOAL DI KIMPEMBE! Sugli sviluppi del seguente corner la palla sfila sul secondo palo, dove il difensore francese deve solo insaccare con un piattone al volo di sinistro.

53' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - PALLA-GOAL PER IL PSG! Bel cross di Dani Alves per la testa di Mbappè, che schiaccia sul primo palo dove De Gea è però attento.

50' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Fallo tattico di Lindelof sulla trequarti, altro ammonito in casa United.

49' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Pressing feroce del Manchester United, che circonda sistematicamente il portatore di palla del PSG.

46' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Altro cambio nel Manchester United: dentro Mata al posto di uno spento Martial. Via al secondo tempo.

45'+2' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Problema fisico per Lingard, che lascia il posto a Sanchez. Si chiude qua il primo tempo.

45'+1' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Punizione calciata in porta da Dani Alves: la palla finisce alta sopra la barriera.

43' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Destro dalla grande distanza tentato da Lindelof, Buffon controlla la palla uscire sul fondo.

40' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Brutto gesto di Young, che spinge Di Maria fuori dal campo: l'argentino finisce proprio contro le protezioni e resta a terra, si accende una mischia a bordo campo con tutti i giocatori delle due squadre.

37' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Filtrante di Marquinhos per Di Maria, che scatta in area però in netta posizione di fuorigioco.

34' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Durissima entrata di Bernat su Young, giallo anche per il terzino del PSG.

33' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Il Manchester United alza il pressing nella metà campo del PSG.

30' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Mbappè sorpassa in velocità Young, che lo stende e viene ammonito.

29' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Draxler trova un tocco filtrante per Mbappè, che in scivolata anticipa De Gea ma spedisce sull'esterno della rete. Il francese era comunque oltre la linea difensiva.

27' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Primo spunto in velocità di Mbappè, che viene però fermato dalla difesa di casa.

24' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Grandissima giocata di Lingard, che scambia con Rashford e va in campo aperto, poi allarga su Martial, che manca però clamorosamente il controllo.

22' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Match che vive di fiammate fin qui, atteggiamento molto prudente da parte dei due club.

19' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Intervento duro di Draxler su Herrera: ammonito il trequartista tedesco.

18' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Gran cross di Young in area del PSG, Kimpembe prolunga di testa ed evita la deviazione degli attaccanti Red Devils.

16' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Grandissima giocata di Pogba, che salta sul fondo Kimpembe e mette al centro un pallone basso, Buffon salva tutto in presa bassa.

13' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Fraseggio lento del PSG nella metà campo avversaria, poi Dani Alves sbaglia la misura del cross.

11' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Fallo tattico di Kimpembe su Rashford a centrocampo: primo giallo del match per il difensore francese.

9' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Rashford risponde con un tiro da posizione molto defilata, Buffon chiude il primo palo e mette in angolo.

6' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - OCCASIONE PSG! Di Maria lascia partire un gran sinistro dal limite e sfiora il palo alla sinistra di De Gea. Primo squillo del grande ex della serata.

3' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Il Manchester United tiene il possesso palla in questi primi minuti di gioco.

1' MANCHESTER UNITED-PSG 0-0 - Tutto pronto all'Old Trafford, si parte!

Manchester United - PSG è una delle sfide più attese degli ottavi di finale di Champions League , con l'andata che si disputerà a Old Trafford.

I Red Devils si sono rilanciati alla grande con l'arrivo di Solskjaer e puntano su un Pogba in grande forma per superare un PSG che si presenterà al primo scontro senza Cavani e Neymar, ma con un Mbappé pronto a prendersi la squadra sulle spalle.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER UNITED-PSG

Solskjaer conferma Lindelof al centro della difesa e gli affianca Smalling. Pogba inamovibile a centrocampo, al fianco di Matic ed Herrera. Esclusioni per Lukaku e Sanchez: Lingard, Rashford e Martial nel tridente.

Tuchel dà fiducia a Gianluigi Buffon tra i pali, preferendolo ad Areola. Infortunati Meunier, Neymar e Cavani: spazio a Kehrer nel ruolo di terzino destro, Mbappé unica punta con il supporto di Di Maria, Draxler e Dani Alves sulla trequarti. Marquinhos con Verratti in mediana.

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Young, Bailly, Lindelof, Shaw; Pogba, Matic, Herrera; Lingard, Rashford, Martial.



PSG (4-2-3-1): Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos; Dani Alves, Draxler, Di Maria; Mbappé.

MANCHESTER UNITED-PSG: CURIOSITÀ

Questo sarà il primo incontro ufficiale tra Manchester Utd e PSG. Quattro degli ultimi cinque incontri andata-ritorno tra squadre inglesi e francesi nella fase a eliminazione diretta della Champions League hanno visto passare la squadra francese.

Nessuna squadra francese ha mai battuto il Manchester Utd fuori casa in competizioni europee (4N, 10P). In Champions League, solo due francesi hanno evitato la sconfitta all'Old Trafford: il Monaco nel marzo 1998 (1-1) e il Lille nell'ottobre 2005 (0-0).

Il Paris SG ha vinto solo una delle 10 trasferte contro squadre inglesi (4N, 5P). È stata una vittoria per 2-1 contro il Chelsea negli ottavi del marzo 2016, l'ultima volta in cui i francesi hanno superato la fase a eliminazione diretta della Champions League.

Il Manchester Utd ha vinto solo una delle ultime nove partite a eliminazione diretta in Champions League (3N, 5P), contro l'Olympiakos nel marzo 2014 (3-0).

Il Paris SG ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League per la settima stagione consecutiva, la striscia aperta più lunga dopo Real Madrid (22), Barcellona (15) e Bayern Monaco (11). Tuttavia, non è mai andato oltre i quarti di finale nel periodo, uscendo agli ottavi in ciascuna delle ultime due stagioni.

Il Paris SG ha segnato più gol di qualsiasi altra squadra nella fase a gironi della Champions League in questa stagione (17 in sei partite).

MANCHESTER UNITED-PSG: DIRETTA TV E STREAMING

Manchester United-PSG sarà visibile in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Football (203) e Sky Sport (253). Non è prevista la programmazione in chiaro e sarà possibile seguire la partita in streaming tramite il servizio SkyGo (riservato agli abbonati Sky), disponibile per pc, tablet e smartphone.

Su Goal potrete invece seguire la diretta testuale di Manchester United-PSG. Vi aggiorneremo con tutte le novità, dalle probabili formazioni alle formazioni ufficiali, fino al fischio d'inizio delle ore 21 con tutte le emozioni minuto per minuto.