DIRETTA: Liverpool-Bayern Monaco LIVE - dove vederla in tv e streaming

Torna la Champions ad Anfield dove i padroni di casa del Liverpool affrontano il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale.

Lo storico teatro di 'Anfield' è pronto per un'altra grande serata di Champions League: oggi infatti il Liverpool affronta il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale.

I Reds, finalisti perdenti dell'ultima edizione contro il Real Madrid, si sono qualificati a fatica arrivando secondi nel gruppo vinto dal PSG e in cui era inserito anche il Napoli. Il Bayern Monaco invece ha dominato il Gruppo E con 4 vittorie e due pareggi, piazzandosi davanti all'Ajax.

Il Liverpool attualmente guida la classifica di Premier League a pari punti col Manchester City (ma con una partita in meno) mentre il Bayern Monaco paga una partenza lenta e in Bundesliga deve inseguire il Borussia Dortmund a - 3.

Stasera scenderanno in campo ben dieci Coppe dei Campioni dato che Liverpool e Bayern Monaco ne hanno alzate al cielo 5 a testa, come il Barcellona. Meglio di loro hanno fatto solo Milan (7) e Real Madrid (13).

LIVERPOOL-BAYERN MONACO: DIRETTA TV E STREAMING

Liverpool-Bayern Monaco verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 372 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite). Inoltre sarà possibile vedere la gara in streaming su smartphone, tablet e pc tramite Sky Go.

Goal seguirà tutte le fasi di Liverpool-Bayern Monaco in diretta testuale: dalle curiosità pre-partita alle probabili formazioni, fino alle formazioni ufficiali e alla cronaca minuto per minuto.