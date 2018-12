DIRETTA: Arsenal-Tottenham LIVE - dove vederla in tv e streaming

Arsenal e Tottenham si affrontano nel derby londinese che vale l'accesso alle semifinali della Carabao Cup.

12:17 - L'Arsenal ha vinto 7 dei precedenti 13 match di Coppa di Lega con il Tottenham, compresi i due più recenti del 2010/11 e 2015/16.

12:15 - Con questa sfida Arsenal-Tottenham diventerà l'incontro più giocato nella storia della Coppa di Lega (14 volte, al pari di Arsenal-Liverpool).

9:20 - Arsenal-Tottenham sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Come tutta la Coppa di Lega inglese. Potrete seguire la partita in streaming attraverso vari dispositivi: smartphone, pc, tablet o smart tv. Al termine della partita, potrete rivedere integralmente Arsenal-Tottenham anche On Demand, sempre su DAZN. Su Goal, diretta testuale del match: calcio d'inizio alle 20:45.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

9:17 - Carabao Cup nella fase calda: proseguono i quarti di finale, col derby di Londra che promette spettacolo tra l'Arsenal di Emery e il Tottenham di Pochettino.