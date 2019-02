DIRETTA: Ajax-Real Madrid LIVE - 0-1, Benzema

L'Ajax ospita il Real Madrid nella seconda giornata dell'andata degli ottavi di Champions League, i Blancos erano inseriti nel girone della Roma.

74' AJAX-REAL MADRID 0-1 - OCCASIONE AJAX! Scatto sul filo del fuorigioco di Dolberg che non inquadra lo specchio della porta da posizione più che favorevole.

73' AJAX-REAL MADRID 0-1 - Problemi all'anca per Benzema: Solari inserisce Asensio.

73' AJAX-REAL MADRID 0-1 - Ten Hag si gioca la carta Dolberg, fuori Schone.

71' AJAX-REAL MADRID 0-1 - Punizione dai 27 metri calciata da Ziyech: una telefonata a Courtois.

69' AJAX-REAL MADRID 0-1 - Giallo estratto all'indirizzo di Reguilon, autore di un intervento fuori tempo nei pressi del limite dell'area.

67' AJAX-REAL MADRID 0-1 - Entrataccia di Vinicius che affonda il colpo su Ziyech: l'arbitro decide di non ammonirlo, richiamandolo verbalmente.

65' AJAX-REAL MADRID 0-1 - Fase offensiva dell'Ajax decisamente più lenta rispetta a quella offerta nel primo tempo, caratterizzata da un impeto con pochi eguali.

63' AJAX-REAL MADRID 0-1 - Evidente calo fisico dei ragazzi di Ten Hag, ora in difficoltà al cospetto del giro palla del Real Madrid.

61' AJAX-REAL MADRID 0-1 - Finisce la gara di Bale, entra Lucas Vazquez.

61' AJAX-REAL MADRID 0-1 - Risultato ingiusto per la mole di gioco enorme prodotta dall'Ajax, la cui unica colpa è stata quella di non concretizzare.

60' AJAX-REAL MADRID 0-1 - GOAL DEL REAL MADRID! Vinicius scappa a Mazraoui e si inventa un assist per Benzema che di destro battezza l'incrocio per la rete del vantaggio.

58' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Modric dispensa magie e tocchi di classe, profeta nel deserto per i 'Blancos'.

56' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Si prepara Lucas Vazquez, sarà lui il primo cambio di Solari.

54' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Assist da urlo di Ziyech per Tadic, altrettanto stupendo l'intervento di Ramos in rovesciata ad allontanare.

53' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Entrata pericolosissima di Ziyech ai danni di Bale: il marocchino è il primo ammonito dell'incontro.

52' AJAX-REAL MADRID 0-0 - OCCASIONE AJAX! Contropiede finalizzato da un velocissimo Neres, ipnotizzato da Courtois che resta fermo e gli dice no.

51' AJAX-REAL MADRID 0-0 - OCCASIONE REAL MADRID! Tacco di Modric a premiare l'inserimento di Carvajal, palla a Benzema che cerca il primo palo: Onana para in due tempi.

49' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Bale fugge sulla fascia, l'esterno del gallese è preda della retroguardia olandese che libera l'area di rigore.

47' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Tacco volante di Schone che si trasforma in assist per Mazraoui, non attento nello sfruttare la magia del danese.

46' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Inizia la ripresa!

Zero reti ma emozioni a non finire tra Ajax e Real Madrid: merito soprattutto dei padroni di casa che hanno impresso il loro infernale ritmo all'incontro, costringendo il Real Madrid ad agire per lo più di rimessa. 'Lancieri' pericolosi con il palo colpito da Tadic e la rete annullata a Tagliafico a causa della posizione di offside dell'ex Southampton.

45' + 2' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Finisce il primo tempo!

45' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Ci saranno 2 minuti di recupero.

43' AJAX-REAL MADRID 0-0 - OCCASIONE AJAX! Tadic slalomeggia superando due avversari ma al momento del tiro è debole l'impatto col pallone, su cui arriva stanchissimo.

41' AJAX-REAL MADRID 0-0 - OCCASIONE AJAX! Conclusione più potente che precisa di Schone, rabbioso dopo l'annullamento del goal alla sua squadra.

39' AJAX-REAL MADRID 0-0 - GOAL ANNULLATO ALL'AJAX! De Ligt stacca, Courtois non blocca il pallone che finisce sulla testa di Tagliafico: tocco vincente dell'argentino da pochi metri, invalidato dalla posizione di fuorigioco di Tadic che disturba il portiere belga.

36' AJAX-REAL MADRID 0-0 - OCCASIONE AJAX! Azione di stampo rugbistico degli olandesi, conclusa dal sinistro piazzato di Ziyech che è murato da Courtois in uscita.

35' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Ripartenza fulminea dell'Ajax, la retroguardia del Real Madrid allontana con qualche patema di troppo.

34' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Modric sbaglia clamorosamente il passaggio in profondità per Vinicius, scattato con i tempi giusti.

32' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Altro inserimento di Tadic che cerca di far filtrare il pallone per van de Beek, Modric e Reguilon bravi a chiudere lo spazio.

31' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Bale tenta la fortuna con un sinistro da distanza siderale, bloccato in due tempi da Onana.

30' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Primo terzo di gara con pochissimo da salvare per gli spagnoli: unico sussulto la conclusione di Vinicius.

28' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Tadic imbuca per Neres, contenuto a fatica dai difensori del Real Madrid: altro rischio per i campioni d'Europa in carica.

26' AJAX-REAL MADRID 0-0 - PALO DELL'AJAX! Tadic va al tiro in caduta resistendo alla marcatura di Ramos: Courtois salvato dal legno!

23' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Ziyech stavolta è graziato da Skomina che non lo ammonisce nonostante abbia fermato irregolarmente una ripartenza del Real Madrid.

22' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Ancora Ziyech ad inventare per van de Beek che però si ferma colpevolmente, senza credere nel passaggio del compagno.

21' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Ziyech in verticale per Tadic, Carvajal chiude in maniera decisiva anticipando il serbo.

19' AJAX-REAL MADRID 0-0 - La gara sembra essersi stabilizzata su ritmi meno frenetici: un bene per gli spagnoli.

17' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Fischi di paura della 'Johan Cruyff Arena' ad accompagnare l'azione d'attacco di un Real Madrid in ripresa dopo i primi minuti in apnea.

15' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Bale stacca sugli sviluppi del corner, Onana fa sua la sfera sul primo palo.

14' AJAX-REAL MADRID 0-0 - OCCASIONE REAL MADRID! Vinicius punta De Ligt e va al tiro a giro, alzato sopra la traversa da un grande intervento di Onana.

13' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Vinicius arretra spesso per dare una mano a Reguilon, ragazzo della cantera schierato da Solari al posto di Marcelo.

12' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Schone va al tiro da calcio di punizione, intercettato dalla barriera che salta con i tempi giusti.

10' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Non c'è un attimo di sosta: giocatori dell'Ajax indemoniati su ogni pallone, il pubblico si esalta.

9' AJAX-REAL MADRID 0-0 - OCCASIONE AJAX! Tadic apparecchia la tavola per Mazraoui che va al tiro in diagonale, largo non di molto.

7' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Doppia occasione: Bale calcia troppo debolmente tra le braccia di Onana, sul capovolgimento di fronte è Ziyech a cestinare un'ottima opportunità.

5' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Pressing asfissiante dei padroni di casa, il Real Madrid fatica a superare la linea di metà campo.

4' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Schone suggerisce per van de Beek, Courtois capisce in anticipo le intenzioni avversarie.

2' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Tadic particolarmente attivo sull'out di sinistra, Nacho riesce a contenerne l'esuberanza.

1' AJAX-REAL MADRID 0-0 - Si parte, primo pallone giocato dal Real Madrid!

21.01 - Minuto di raccoglimento per ricordare lo sfortunato Emiliano Sala, scomparso in un disastro aereo.

20.58 - Ecco le squadre scendere in campo: è il momento del suggestivo inno della Champions.

20.53 - Suona il violino alla 'Johan Cruyff Arena', atmosfera fantastica per una partita da vivere fino all'ultimo secondo.

Sfida che sa di storia all'Amsterdam Arena dove stasera l' Ajax ospita il Real Madrid nella seconda giornata dell'andata degli ottavi di finale della Champions League .

Il Real Madrid, detentore del trofeo ormai da tre anni, ha vinto il Gruppo G davanti alla Roma con 12 punti in 6 partite nonostante le due sconfitte subite contro il CSKA Mosca.

Nelle ultime settimane inoltre il Real Madrid si è rilanciato anche in Liga dove adesso occupa il secondo posto a - 6 dal Barcellona capolista.

L'Ajax invece arriva agli ottavi come secondo del Gruppo E dietro il Bayern Monaco, ma nella fase a gironi non ha mai perso (3 vittorie e 3 pareggi).

In Eredivisie invece l'Ajax occupa il secondo posto a - 6 dal PSV capolista con 50 punti dopo 21 giornate di campionato.

In campo stasera, come detto, ci sarà anche un grosso pezzo di storia della Champions League dato che Ajax e Real Madrid insieme ne hanno vinte ben 17 (tredici gli spagnoli e 4 gli olandesi).

FORMAZIONI UFFICIALI AJAX-REAL MADRID

Ten Hag schiera un tridente offensivo senza una vera prima punta: Ziyech da falso nueve con Neres e Tadic ad agire in posizione più esterna. De Jong regista affiancato da Schone e van de Beek. De Ligt e Tagliafico coppia di centrali difensivi con Mazraoui e Blind terzini. Onana tra i pali.

Classico 4-3-3 per il Real Madrid. La porta è affidata ancora una volta a Courtois, con Nacho e Sergio Ramos a difesa dell'area di rigore. Le fasce sono invece di competenza di Carvajal e Reguilon, che vince il ballottaggio con Marcelo. Panchina anche per Varane, non al meglio. Kroos-Casemiro-Modric compongono il centrocampo, mentre l'attacco è affidato al trio Bale-Benzema-Vinicius. Solari deve poi fare a meno di Vallejo, Luca Zidane, Marcos Llorente e Isco tutti non convocati.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Tagliafico, De Ligt, Blind; Schone, De Jong, van de Beek; Neres, Ziyech, Tadic.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Ramos, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius.

AJAX-REAL MADRID: CURIOSITA'

L'Ajax ha perso le ultime sei partite in competizioni europee contro il Real Madrid, segnando solo due goal e subendone 20. L'ultimo successo dell'Ajax contro le Merengues risale al novembre 1995, un 2-0 al Bernabeu nella fase a gironi di Champions League, con goal di Jari Litmanen e Patrick Kluivert.

C'è stato solo un pareggio tra l'Ajax e il Real Madrid: è arrivato nel loro primo incontro ufficiale, una partita del primo turno della Coppa dei Campioni 1967/68 conclusasi 1-1, ad Amsterdam. Il primo gol fu segnato da Johan Cruyff.

L'Ajax è stata una delle cinque squadre capaci di rimanere imbattute nella fase a gironi di questa Champions League, insieme a Barcellona, Bayern Monaco, Lione e Porto.

L'Ajax ha perso solo una delle ultime 21 partite casalinghe in competizioni europee (13V, 7N), avendo inoltre vinto cinque delle sei partite alla Johan Cruyff Arena nel 2018/19, inclusi i preliminari.

10 degli 11 goal dell'Ajax in questa stagione di Champions League sono stati segnati nel secondo tempo (91%). Inoltre, l'80% dei goal subiti dalla squadra olandese è arrivato su sviluppo di calcio piazzato (4 /5).

AJAX-REAL MADRID: DIRETTA TV E STREAMING

Ajax-Real Madrid verrà trasmessa in chiaro dalla Rai su Rai 1 e per i soli abbonati da Sky su Sky Sport uno (201 del satellite, 372 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Sarà possibile inoltre vedere la gara in diretta streaming su smartphone, tablet e pc attraverso Rai Play o Sky Go.

