Di Maria punito per lo sputo: squalifica di quattro giornate

La Commissione Disciplinare ha comminato quattro giornate di squalifica a Di Maria. L'argentino aveva sputato su Alvaro Gonzalez contro il Marsiglia.

La punizione, seppure con qualche settimana di ritardo, è arrivata. Angel Di Maria paga a caro prezzo lo sputo contro Alvaro Gonzalez durante Le Classique perso dal contro il .

El Fideo, infatti, è stato fermato per quattro turni dalla Commissione Disciplinare della LFP per l'episodio che in campo era sfuggito sia all'arbitro che al VAR.

Le immagini fornite da 'Telefoot' però hanno permesso ai giudici sportivi di verificare che lo sputo c'è stato.

La squalifica non impedierà però a Di Maria di scendere in campo domenica sera contro il , dato che in base all'articolo 18 del regolamento entrerà in vigore dal 28 settembre.

Di Maria quindi salterà le successive quattro partite di che vedranno il PSG impegnato contro Angers (2 ottobre), Nîmes (17 ottobre), (24 ottobre) e (31 ottobre).

PSG-Marsiglia però non è finita qui, il 30 settembre infatti verrà esaminato il caso Neymar-Alvaro con le accuse di razzismo avanzate dall'asso brasiliano contro l'avversario.