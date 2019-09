Derby County choc: incidente stradale per tre giocatori, Keogh infortunato

Tre giocatori del Derby County coinvolti in un incidente: Lawrence e Bennett accusati di guida in stato d’ebbrezza, stagione finita per Keogh.

Il sarà costretto a rinunciare al suo capitano Richard Keogh per il resto della stagione. A fermare il difensore irlandese è un brutto infortunio al ginocchio che lo stesso giocatore non si è procurato sul campo da gioco, bensì in un incidente stradale che ha mandato su tutte le furie il suo club.

Keogh, nella serata di martedì, è stato coinvolto in un incidente insieme ai compagni di squadra Tom Lawrence e Mason Bennett, i quali devono ora anche far fronte alle accuse di guida in stato di ebbrezza. Il Derby County ha già annunciato che avvierà un’indagine interna sull’accaduto e, in attesa di conoscere quali saranno le sanzioni inflitte ai suoi tesserati, è già certo che il suo capitano dovrà restare lontano dai campi da gioco per diversi mesi.

Il club inglese, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha duramente condannato l’accaduto.

“I giocatori erano fuori per prendere parte ad una cena programmata con la squadra e lo staff, ma mentre la maggior parte di essi ha agito in maniera responsabile ed è rientrata a casa verso le 20:00, un piccolo gruppo, che comprendeva anche il capitano Richard Keogh, ha continuato a bere fino a notte fonda. Avrebbero dovuto sapere quando fermarsi ed hanno anche ignorato l’opportunità di essere riportati a casa da auto messe a disposizione del club”.

Il Derby County ha confermato come i protagonisti di tale vicenda verranno puniti.