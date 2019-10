Demiral protagonista anche sul campo: è nella Top 11 dell'UEFA

Al centro delle note polemiche politiche, Demiral è stato inserito nella formazione della settimana: merito della sua bella prestazione in Francia.

#DemiralOut. Era in tendenza su Twitter per gran parte della giornata di ieri. Una protesta social, di una parte di tifosi della e non solo, dopo il caos scatenato da Merih Demiral e dai suoi compagni, protagonisti degli ormai celeberrimi saluti militari d'appoggio all'azione del proprio governo in Siria.

Segui Juventus-Bologna in diretta streaming su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Se fuori dal campo il centrale bianconero ha fatto discutere per giorni e giorni, però, dentro il campo se l'è cavata benone. Tanto da essere inserito nella Top 11 stilata dall'UEFA al termine della tornata di qualificazioni europee conclusasi ieri sera.

Assieme a lui ci sono altri elementi provenienti dalla e messisi in luce con le rispettive nazionali: l'interista Lukaku, ad esempio, ma anche l'atalantino Malinovskyi. A risaltare maggiormente è però proprio la presenza di Demiral, considerato il contesto in cui si è giocata la gara contro la e la richiesta di parte del popolo francese di non giocare il match.

Alla fine tutto si è svolto secondo i piani: Francia- si è disputata regolarmente. E Demiral è stato uno dei migliori in campo, aiutando così la propria nazionale a strappare un 1-1 preziosissimo dallo Stade de France. E diventando ancor più un beniamino del popolo turco.